  1. हिन्दी समाचार
  2. ख़बरें जरा हटके
  3. Video Viral : नस्लवाद के खिलाफ अरुणाचल की मासूम बच्ची की अनोखी अपील, बोली-‘हम भी इंडियन हैं,चाइनीज मत बोलो..बुरा लगता है’

Video Viral : नस्लवाद के खिलाफ अरुणाचल की मासूम बच्ची की अनोखी अपील, बोली-‘हम भी इंडियन हैं,चाइनीज मत बोलो..बुरा लगता है’

अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) से एक बेहद प्यारी और दिल को छू लेने वाली वीडियो सामने आई है। इस वीडियो में एक मासूम बच्ची बड़े ही अनूठे और मासूमियत भरे अंदाज में नस्लवाद (Racism)  के खिलाफ अपनी बात रखती नजर आ रही है। बच्ची का यह वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल हो रही है और लोगों का दिल जीत रहा है।

By santosh singh 
Updated Date

ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) से एक बेहद प्यारी और दिल को छू लेने वाली वीडियो सामने आई है। इस वीडियो में एक मासूम बच्ची बड़े ही अनूठे और मासूमियत भरे अंदाज में नस्लवाद (Racism)  के खिलाफ अपनी बात रखती नजर आ रही है। बच्ची का यह वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल हो रही है और लोगों का दिल जीत रहा है। साथ ही इस वीडियो पर लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है।

पढ़ें :- RJD कार्यकर्ताओं पर चला वाटर कैनन तो करने लगे डांस, तेजस्वी, बोले- सरकार चाहे गोली चलवाए या जेल भेजे, हम रुकने वाले नहीं

बच्ची में वीडियो ने क्या कहा?

सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में मासूम बच्ची को ने अपनी नस्लवाद (Racism) को लेकर अपनी आपबीती सुनाई। बच्ची ने बताया कि कैसे उसे एक बार एक व्यक्ति ने चाइनीज कहा था, जिससे उसको बहुत बुरा लगा था।

वीडियो में मासूम बच्ची बहुत ही खूबसूरती से लोगों को समझाते हुए अपील करती है कि जब कोई उसे ‘चाइनीज’ कहता है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और अंदर से बहुत दुख होता है।

‘हम भी इंडियन हैं’

वायरल वीडियो (Viral Video) में बच्ची कहती है कि हम भी इंडिया हैं, हमको जब कोई चाइनीज कहता है तो बहुत बुरा लगता है। हमको इंडिया बोलो, इंडिया-चाइनीज मत बोलो। प्लीज, ऐसा मत किया करो… प्लीज। वीडियो के अंत में इस प्यारी सी बच्ची ने हाथ जोड़कर और बेहद क्यूट अंदाज में ‘फ्लाइंग किस’ देते हुए सभी से ऐसी बातें न कहने की अपील की।

सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही वीडियो

पढ़ें :- नाग पंचमी के दिन शाहरुख खान के बंगले में सांपों की एंट्री, सीढ़ियों के नीचे छिपे सांप देखकर आधी रात बुलानी पड़ी रेस्क्यू टीम

गौरतलब है कि मासूम बच्ची के इस वीडियो ने इंटरनेट पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है और हर कोई बच्ची के इस बेबाक और प्यारे अंदाज की सराहना कर रहा है, साथ ही पूर्वोत्तर के लोगों के साथ होने वाले नस्लीय भेदभाव पर सोचने के लिए मजबूर कर रहा है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Video Viral : नस्लवाद के खिलाफ अरुणाचल की मासूम बच्ची की अनोखी अपील, बोली-'हम भी इंडियन हैं,चाइनीज मत बोलो..बुरा लगता है'

Video Viral : नस्लवाद के खिलाफ अरुणाचल की मासूम बच्ची की अनोखी...

उत्तराखंड: कुत्तों का आतंक, 11 लोगों को काटा, 10 स्कूल बंद, 600 बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे

उत्तराखंड: कुत्तों का आतंक, 11 लोगों को काटा, 10 स्कूल बंद, 600...

काशी में गंगा का रौद्र रूप, शीतला घाट मंदिर पूरी तरह जलमग्न, प्रशासन अलर्ट मोड पर

काशी में गंगा का रौद्र रूप, शीतला घाट मंदिर पूरी तरह जलमग्न,...

प्रयागराज में पिछले 48 घंटे से बिजली गुल होने पर मचा हाहाकार, देवघाट के 200 घरों में अंधेरा, भड़के लोगों ने घेरा सबस्टेशन

प्रयागराज में पिछले 48 घंटे से बिजली गुल होने पर मचा हाहाकार,...

अखिलेश यादव को कान की बाली देने वाली कौन हैं सपना? कानपुर में काफिला रोककर सुनाया बेरोजगारी का दर्द

अखिलेश यादव को कान की बाली देने वाली कौन हैं सपना? कानपुर...

चोरी करते पकड़े गए तो प्रिंसिपल की हत्या का बनाया प्लान: 27 बार चाकू से गोदा, 10वीं के 2 छात्र गिरफ्तार

चोरी करते पकड़े गए तो प्रिंसिपल की हत्या का बनाया प्लान: 27...