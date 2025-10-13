Viral Video : मुस्लिम शख्स सऊदी अरब के मदीना पहुंचकर प्रेमानंद महाराज की सेहत के लिए मांगी दुआ, कही ऐसी भावुक बात

Viral Video : एक मुस्लिम शख्स मदीना पहुंचकर संत प्रेमानंद महाराज जी (Saint Premanand Maharaj Ji) के लिए दुआ मांग रहा है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। वायरल वीडियो युवक ने अपने मोबाइल पर प्रेमानंद जी (Premanand Maharaj Ji) की तस्वीर लगाई है। वह कहता है कि इन्हें तो आप सभी जानते होंगे, ये भारत के काफी नेक इंसान हैं। इन्हें सभी लोग बहुत मानते हैं। हम भी इन्हें बहुत मानते हैं। हम यहां इनकी अच्छी सेहत के लिए दुआ मांग रहे हैं।

इस वीडियो पर लोगों ने काफी प्रेम बरसाया है। लोगों का कहना है कि हमारा भारत ऐसा है। शख्स को खुद को प्रयागराज (Prayagraj) का बता रहा है, उसका कहना है कि वह गंगा-जमुनी सौहार्द (Ganga-Jamuni Harmony) और इंसानियत पर भरोसा करता है। वह गंगा और यमुना के संगम की धरती से है। वह प्रेमानंद जी को हिंदुस्तान का एक बहुत अच्छा और नेक इंसान बता रहा है।

बता दें कि इन दिनों प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज जी की सेहत को लेकर काफी चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पर उनकी सेहत को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। लोगों के बीच उनकी सेहत को लेकर चिंता है, सभी लोग महारात की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।

संत प्रेमानंद जी से मिलने के लिए लोग विदेशों से आते हैं, भारत में हिंदू-मुस्लिम सभी उनका सम्मान करते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने लोगों के दिलों को छू लिया है। वीडियो में मुस्लिम शख्स सऊदी अरब के मदीना से प्रेमानंद जी महाराज की सेहत के लिए दुआ करता नजर आ रहा है। उसे पूरा यकीन है कि संत महाराज जी जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे।

शख्स ने अपना नाम सुफियान इलाहाबादी (Sufian Allahabadi) बताया है। जिसमें वह पवित्र स्थान मदीना में खड़ा है। उसे हाथ में एक फोन है, जिसमें प्रेमानंद जी महाराज की तस्वीर लगा हुई है। वह सच्चे मन से महाराज जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहा है, साथ ही वह इस वक्त भावुक नजर आ रहा है।