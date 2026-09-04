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Video Viral : मुस्लिम शख्स ने नंगे पैर देखी नीम करोली बाबा फिल्म हनुमान अंश, यूज़र बोले- बिना राजनीति वाला भारत

सोशल मीडिया पर एक मुस्लिम व्यक्ति (Muslim Man)  का थिएटर में 'हनुमान अंश' (Hanuman Ansh) फिल्म देखते हुए वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है। नीम करौली बाबा के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित यह भक्ति फिल्म, बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर उम्मीद से कहीं ज़्यादा सफल रही है, जबकि इसकी शुरुआत सिर्फ़ 10 लाख रुपये से हुई थी।

By santosh singh 
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नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर एक मुस्लिम व्यक्ति (Muslim Man)  का थिएटर में ‘हनुमान अंश’ (Hanuman Ansh) फिल्म देखते हुए वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है। नीम करौली बाबा के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित यह भक्ति फिल्म, बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर उम्मीद से कहीं ज़्यादा सफल रही है, जबकि इसकी शुरुआत सिर्फ़ 10 लाख रुपये से हुई थी। वायरल वीडियो (Viral Video) में वह व्यक्ति थिएटर में नंगे पैर बैठा हुआ है; उसने सफ़ेद कुर्ता-पजामा और सिर पर सफ़ेद टोपी पहनी हुई है। वह पूरी तरह से फिल्म में डूबा हुआ लग रहा है। इस वीडियो पर ऑनलाइन कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और कई यूज़र्स का कहना है कि इस फिल्म ने अलग-अलग समुदायों के दर्शकों को आपस में जोड़ा है। एक यूज़र ने कमेंट किया, कि वे दशकों से चल रहे राजनीतिक ध्रुवीकरण के ज़रिए उसके मन को दूषित करने में नाकाम रहे।एक और यूज़र ने लिखा,कि बिना राजनीति वाला भारत।

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एक तीसरे यूज़र ने कमेंट किया,कि मैं मुस्लिम हूं, लेकिन मुझे यह फ़िल्म बहुत पसंद आई क्योंकि इसमें किसी खास धर्म को निशाना नहीं बनाया गया है। यह काफ़ी अच्छी थी। एक और व्यक्ति ने लिखा​ कि यह असली भारत है, हर धर्म का सम्मान करें।

‘हनुमान अंश’ नीम करौली बाबा की बताती है कहानी

‘हनुमान अंश’ (Hanuman Ansh) लक्ष्मण दास नाम के एक युवा लड़के की कहानी है, जिसकी ज़िंदगी उसकी मां की मौत के बाद बदल जाती है। ज़िंदगी, मौत और भगवान के बारे में जवाब खोजने के लिए वह घर छोड़ देता है और पूरे उत्तर भारत की यात्रा करता है।

अपनी यात्रा के दौरान, वह साधुओं और भक्तों से मिलता है और धीरे-धीरे दुनियादारी के मोह-माया से दूर हो जाता है। कहानी आगे चलकर उसके नीम करौली बाबा बनने के सफ़र को दिखाती है, जिनकी शिक्षाएं प्यार, दया, सेवा और भक्ति पर केंद्रित थीं।

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विशाल चतुर्वेदी के तरफ से लिखित और निर्देशित ‘हनुमान अंश’ (Hanuman Ansh) में शोभिनव सत्या और चंदन आनंद मुख्य भूमिकाओं में हैं। पूर्णिमा तिवारी और विहान शेडगे ने भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं।

10 लाख रुपये की ओपनिंग से 72 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई तक

‘हनुमान अंश’ (Hanuman Ansh) की बॉक्स ऑफ़िस (Box Office)  पर शुरुआत बहुत धीमी रही और इसने अपने पहले दिन सिर्फ़ 10 लाख रुपये कमाए। हालांकि, लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया (पॉज़िटिव वर्ड ऑफ़ माउथ) की वजह से फ़िल्म ने आने वाले हफ़्तों में रफ़्तार पकड़ी। खबरों के मुताबिक, फ़िल्म ने अपने 24वें दिन 12.75 करोड़ रुपये की सबसे ज़्यादा एक दिन की कमाई दर्ज की। अब तक, ‘हनुमान अंश’ (Hanuman Ansh)  ने भारत में 72.88 करोड़ रुपये (नेट) कमाए हैं और बॉक्स ऑफ़िस पर इसका शानदार प्रदर्शन जारी है।

इस सफलता के बाद फ़िल्म के लिए और भी बड़े प्लान बनाए गए हैं। होम्बले फ़िल्म्स ने घोषणा की है कि ‘हनुमान अंश’ को 11 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिलीज़ किया जाएगा।डायरेक्टर का कहना है कि बॉलीवुड ने फ़िल्म का समर्थन नहीं किया

फ़िल्म की सफलता के बीच, डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में बताया कि रिलीज़ से पहले उन्होंने बॉलीवुड के लोगों से मदद मांगी थी, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली। उन्होंने कहा कि ‘हनुमान अंश’ के सफल होने के बाद कई लोगों ने उन्हें बधाई देने के लिए फ़ोन किया। उन्होंने उन लोगों का नाम नहीं लिया, यह कहते हुए कि उन्होंने उनमें से कुछ लोगों से पहले मदद मांगी थी लेकिन उन्हें कोई समर्थन नहीं मिला।

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फ़िल्ममेकर मधुर भंडारकर भी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने सफलता के बाद फ़िल्म की तारीफ़ की। एक्टर और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी ‘हनुमान अंश’ (Hanuman Ansh)  की तारीफ़ की और इसे “सत्संग” बताया। ‘हनुमान अंश’ (Hanuman Ansh)  की अप्रत्याशित सफलता के कारण इसके सीक्वल की घोषणा भी की गई है।

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