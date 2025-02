Viral Video : गाजियाबाद सोसाइटी में खेल रहे मासूम को कार से कुचल कर महिला फरार , पिता ने दर्ज कराई FIR

गाजियाबाद। यूपी (UP) के गाजियाबाद जिले (Ghaziabad District) की एसजी ग्रैंड सोसाइटी (SG Grand Society) में खेल रहे बच्चे को एक महिला ने कार से बुरी तरह कुचल दिया। घटना की सीसीटीवी फुटेज वायरल (CCTV Footage Goes Viral) होने के बाद बच्चे के पिता ने पुलिस में शिकायत दी है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके बच्चे के पैर की हड्डी चकनाचूर हो गई है। यही नहीं बच्चे के शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोट आई है। अज्ञात महिला के खिलाफ नंदग्राम पुलिस (Nandgram Police) ने केस दर्ज किया है।

पुलिस ने बताया कि कार के नंबर के आधार पर महिला चालक को ट्रेस कर उसके खिलाफ आगामी कार्रवाई की जाएगी। राजनगर एक्सटेंशन (Rajnagar Extension) की एसजी ग्रैंड सोसाइटी (SG Grand Society) में रहने वाले रोमित त्यागी ने बताया कि 24 फरवरी की शाम करीब सवा चार बजे उनका साढ़े पांच वर्षीय बेटा आरूष त्यागी सोसाइटी में स्थित बैडमिंटन कोर्ट के पास कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था।

Ghaziabad, SG Grand. A visitor woman drove her car over a kid and left. @ghaziabadpolice allegedly refused to file the FIR and asked for CCTV footage. Societies entry register page of that day was also torn. Because of her privileged gender she escaped safely? #naarishakti pic.twitter.com/zNm2FHwqSQ

