Vivo V70 और Vivo V70 Lite स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट का ऐलान, जानें- कब और कितने बजे होगी एंट्री

Vivo V70, Vivo V70 Lite India Launch Date : वीवो ने हाल ही में भारत में अपने Vivo V70 और Vivo V70 Lite स्मार्टफोन लॉन्च करने की घोषणा की है, और इन आने वाले डिवाइस के लिए माइक्रोसाइट पहले ही Flipkart, Amazon और Vivo इंडिया वेबसाइट पर लाइव हो चुकी है। कंपनी ने इन आने वाले मॉडल से जुड़ी ज़्यादातर डिटेल्स पहले ही बता दी हैं।

वीवो ने आज आधिकारिक तौर पर इनकी भारतीय लॉन्च डेट भी घोषित कर दी है। Vivo V70 और Vivo V70 Lite डिवाइस 19 फरवरी को दोपहर 12 बजे भारतीय मार्केट में लॉन्च होंगे। दोनों स्मार्टफोन में 6.59-इंच का 1.5K अल्ट्रा क्लियर OLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, 5,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और HDR सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ ही, V70 लाइनअप में “3D एंटी-स्पूफिंग टेक्नोलॉजी” वाला 3D अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, IP68/IP69-रेटेड प्रोटेक्शन और वेट टच सपोर्ट भी होगा।

Vivo V70 और Vivo V70 Lite में Zeiss के साथ मिलकर बनाया गया ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा। इसमें 50MP OIS Sony IMX766 मेन सेंसर, 3x ऑप्टिकल ज़ूम और 100x डिजिटल ज़ूम तक वाला 50MP “नाइट टेलीफोटो” Sony IMX882 सेंसर और एक अल्ट्रा-वाइड लेंस शामिल है। सामने की तरफ भी Zeiss के साथ मिलकर बनाया गया 50MP का सेंसर है।

दोनों स्मार्टफोन में 6,500mAh की बैटरी, 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और मल्टी-सीन बायपास चार्जिंग मिलेगी। V70 में स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 SoC होगा, जबकि V70 Elite में स्नैपड्रैगन 8s जेन 3 SoC होगा, जिसका AnTuTu V11 स्कोर 1,889,405 है। स्मार्टफोन में LPDDR5X रैम और UFS 4.1 स्टोरेज होगा, जिसमें V70 Elite के लिए एक मेमोरी ऑप्शन 8GB + 256GB होगा।

Android 16 पर आधारित OriginOS 6 दोनों स्मार्टफोन में उपलब्ध होगा, जिसमें AI क्रिएशन, Origin Island Drag and Go, One Tap Transfer और Vivo Office Kit जैसे फीचर्स मिलेंगे। वहीं, AI फोटोग्राफी सूट में AI मैजिक वेदर, AI फ्लोरल ब्लेसिंग, वेडिंग स्टाइल 2.0, AI मैजिक वेदर और भारत का एक्सक्लूसिव AI होली पोर्ट्रेट जैसे फीचर्स शामिल होंगे। कंपनी ने डिवाइस के लिए चार बड़े OS अपग्रेड के साथ छह साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट का वादा किया है।

Vivo V70 मॉडल पैशन रेड और लेमन येलो रंगों में उपलब्ध होगा, जबकि V70 Elite मॉडल पैशन रेड, सैंड बेज और ऑथेंटिक ब्लैक रंगों में उपलब्ध होगा।