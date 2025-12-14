Vote Chor Gaddi Chhod Rally : दिल्ली रैली में दहाड़े खरगे, बोले- देश की 140 करोड़ जनता को बचाना है, इसलिए बेटे को देखने बेंगलुरु नहीं गया

  1. हिन्दी समाचार
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाते हुए कहा कि मनुस्मृति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा देश को बर्बाद कर देगी। खड़गे ने रविवार को कहा कि सिर्फ़ विपक्षी पार्टी की विचारधारा ही देश के संविधान को बर्बाद होने से बचा सकती है।

नई दिल्ली। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Congress National President Mallikarjun Kharge) ने आरोप लगाते हुए कहा कि मनुस्मृति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा देश को बर्बाद कर देगी। खड़गे ने रविवार को कहा कि सिर्फ़ विपक्षी पार्टी की विचारधारा ही देश के संविधान को बर्बाद होने से बचा सकती है। खड़गे ने अपने भाषण में कहा कि सिर्फ़ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही देश को बचा सकती है। दिल्ली रैली में दहाड़ेते हुए खरगे ने कहा कि देश की 140 करोड़ जनता को बचाना है, इसलिए में बेटे को देखने बेंगलुरु नहीं गया

पढ़ें :- Vote Chor Gaddi Chhod Rally :  प्रियंका गांधी , बोलीं- जनता चुनाव आयुक्तों के नाम याद रखेगी, जो देश के साथ कर रहे हैं गद्दारी

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोहन भागवत, माधव राव गोलवलकर गुरुजी, या मनुस्मृति की विचारधारा देश को नहीं बचाएगी। बल्कि इसे बर्बाद कर देगी। जिस रास्ते पर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं धीरे-धीरे वह संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि देश को बचाने और लोगों के वोट के लिए काम करने के लिए राहुल गांधी की तारीफ की। खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी देश के लिए लड़ रहे हैं और उस लड़ाई को मजबूत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं आप सभी से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आप उन विचारों को मजबूत नहीं करते हैं तो यह आपका और देश का नुकसान है। उनका कोई नुकसान नहीं है। अगर आप देश को बचाना चाहते हैं, अगर आप अपना वोट बचाना चाहते हैं, उसकी रक्षा करना चाहते हैं, अगर आप संविधान को बचाना चाहते हैं, तो आप अपने लिए काम कर सकते हैं। हमारी विचारधारा विचारों को आगे लाने का काम राहुल गांधी, सोनिया गांधी कर रहे हैं आज प्रियंका भी कर रही हैं। केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए खड़गे ने आरोप लगाया कि संघ परिवार की विचारधारा हिंदू धर्म की आड़ में लोगों को गुलाम बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के तहत सब कुछ है, लेकिन हिंदू धर्म की आड़ में वे लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। अगर आप गुलाम बनना चाहते हैं, अगर आप अपना आत्म-सम्मान छोड़ देते हैं, तो आप खत्म हो जाएंगे। जो आजादी हमें अंग्रेजों से मिली है वह कांग्रेस ने दी थी। यह आजादी मोदी ने नहीं दी थी। मोदी तो तब पैदा भी नहीं हुए थे। अमित शाह तब सिर्फ़ एक बच्चे थे। ये लोग नेहरू, गांधी और अंबेडकर के खिलाफ बात करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि वह यह दिखावा करना चाहते हैं कि नेहरू और सरदार वल्लभभाई पटेल लड़ रहे थे और दूसरी तरफ इसकी आर में वोट चोरी कर रहे हैं।

