वाशिंगटन सुंदर का टी20 वर्ल्ड कप खेलना मुश्किल! रियान पराग की चमक सकती है किस्मत

Washington Sundar Recovery Update : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शुरू होने में 11 दिन का समय बचा है, लेकिन टूर्नामेंट के लिए भारत की तैयारियों में कुछ अनिश्चितता आ गई है। डिफेंडिंग चैंपियन टीम को खिलाड़ियों की चोट ने परेशान कर रखा है। इस बीच, स्टार ऑल राउंडर वाशिंगटन सुंदर के पूरी तरह फिट ने कम संभावना है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट सुंदर के विकल्प पर विचार कर रहा है। वहीं, तिलक वर्मा रिकवरी के आखिरी दौर में हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, तिलक वर्मा की जल्द वापसी हो सकती है। वह न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी टी20आई मैच या साउथ अफ्रीका के खिलाफ वार्म-अप मैच खेल सकते हैं। मौजूदा सीरीज के शुरुआती तीन मैचों के लिए श्रेयस अय्यर को उनकी जगह शामिल किया गया था, लेकिन अय्यर वह चौथे T20I के लिए विजाग जा रहे हैं। उम्मीद है कि तिलक को तिरुवनंतपुरम में होने वाले आखिरी T20I से पहले बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) से समय पर क्लीयरेंस मिल जाए।

रेवस्पोर्ट्ज़ के अनुसार, ज़्यादा चिंता की बात ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को लेकर है, जिनकी साइड स्ट्रेन से रिकवरी उम्मीद से धीमी रही है। सुंदर को फिलहाल T20 वर्ल्ड कप के लिए डाउटफुल माना जा रहा है, और टूर्नामेंट नज़दीक आने के साथ ही उनकी उपलब्धता पर सवाल बना हुआ है। अगर सुंदर को CoE से हरी झंडी नहीं मिलती है, तो रियान पराग टीम में उनकी जगह लेने के लिए सबसे आगे हैं। पराग, जो CoE में कंधे की चोट के रिहैबिलिटेशन के आखिरी दौर में हैं, उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें खेलने की अनुमति मिल जाएगी।

एक सूत्र ने कन्फर्म किया, “रियान पराग इस हफ़्ते CoE में कुछ सिमुलेशन मैच खेलेंगे। अगर वह सभी क्राइटेरिया पूरे करते हैं, तो उन्हें फिटनेस क्लीयरेंस मिल जाएगा। वह वापसी के बहुत करीब हैं और कुछ समय से नेट्स में बॉलिंग कर रहे हैं। सुंदर के लिए, यह समय के साथ रेस है। उनकी पूरी रिकवरी में उम्मीद से ज़्यादा समय लग रहा है। हम देखेंगे कि अगले कुछ दिन कैसे रहते हैं। हमें अभी भी भरोसा है कि हम उन्हें वर्ल्ड कप के लिए फिट कर लेंगे।”