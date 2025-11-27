'हमने पिछले दो हफ़्तों में अच्छा क्रिकेट नहीं खेला...' शर्मनाक हार पर ऋषभ पंत ने स्वीकार की टीम की नाकामी

Pant on whitewash against SA: साउथ अफ्रीका के शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम हेड कोच गौतम गंभीर आलोचकों के निशाने पर हैं, लेकिन कोच को हार के लिए पूरी तरह जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इस बीच गुवाहाटी टेस्ट में टीम की कप्तानी करनेवाले विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत सफाई दी है। उन्होंने एक इमोशनल नोट के जरिये इस बात को स्वीकार किया है कि भारतीय टीम ने पिछले दो हफ्तों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया।
गुवाहाटी टेस्ट में 408 रनों ने से अब तक सबसे शर्मनाक हार के दिन बाद ऋषभ पंत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक नोट शेयर किया है। इस नोट में पंत ने कहा, “इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमने पिछले दो हफ़्तों में अच्छा क्रिकेट नहीं खेला। एक टीम और एक व्यक्ति के तौर पर, हम हमेशा सबसे ऊँचे लेवल पर परफॉर्म करना चाहते हैं और अरबों भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं। अफ़सोस है कि हम इस बार उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए, लेकिन खेल आपको एक टीम और एक व्यक्ति के तौर पर सीखना, ढलना और आगे बढ़ना सिखाता है।”
— Rishabh Pant (@RishabhPant17) November 27, 2025
पंत ने आगे कहा, “भारत को रिप्रेजेंट करना हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सम्मान है। हम जानते हैं कि यह टीम क्या कर सकती है और हम एक टीम और एक व्यक्ति के तौर पर मज़बूत और बेहतर वापसी करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे, फिर से इकट्ठा होंगे, फिर से फोकस करेंगे और रीसेट करेंगे। आपके अटूट सपोर्ट और प्यार के लिए धन्यवाद! जय हिंद।” बता दें कि गुवाहाटी टेस्ट में भारत को साउथ अफ्रीका से 408 रन से हार का सामना करना पड़ा, जिससे टेस्ट सीरीज़ 0-2 से हार गई।