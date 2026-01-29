'हम T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जगह नहीं ले पाएंगे, भले ही वे पीछे हट जाएं...' ICC से बोला आइसलैंड क्रिकेट एसोसिएशन

  1. हिन्दी समाचार
Cricket News: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी टीम भले घोषित कर दी है, लेकिन उसने अपनी भागीदारी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। वह 2 फरवरी तक अपना फैसला ले सकता है। इस बीच, आइसलैंड क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से इस मुद्दे पर लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वह खुद को पाकिस्तान के पीछे हटने के बाद प्रबल दावेदार बताने में जुटा हुआ है।

Cricket News: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी टीम भले घोषित कर दी है, लेकिन उसने अपनी भागीदारी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। वह 2 फरवरी तक अपना फैसला ले सकता है। इस बीच, आइसलैंड क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से इस मुद्दे पर लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वह खुद को पाकिस्तान के पीछे हटने के बाद प्रबल दावेदार बताने में जुटा हुआ है।

पढ़ें :- पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में करने वाला है ये ओछी हरकत, टूर्नामेंट में बवाल होना तय

दरअसल, आइसलैंड क्रिकेट एसोसिएशन ने पाकिस्तान पर तंज़ कसते हुए कहा था कि अगर वे 2 फरवरी को नाम वापस ले लेते हैं, तो हम तुरंत उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। आइसलैंड क्रिकेट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बुधवार को लिखा था कि हमें सच में पाकिस्तान से जल्द से जल्द T20 वर्ल्ड कप में अपनी भागीदारी पर फैसला लेने की ज़रूरत है। अगर वे 2 फरवरी को नाम वापस ले लेते हैं, तो हम तुरंत उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन 7 फरवरी तक कोलंबो पहुंचने के लिए फ्लाइट शेड्यूल एक लॉजिस्टिकल बुरा सपना है। हमारा ओपनिंग बैट्समैन अनिद्रा का शिकार है!”

इसके बाद, आइसलैंड ने गुरुवार को एक अन्य पोस्ट में लिखा, ” प्रिय ICC, बहुत दुख के साथ हम यह घोषणा कर रहे हैं कि हम आने वाले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जगह नहीं ले पाएंगे। भले ही वे अब पीछे हट जाएं, लेकिन कम समय होने की वजह से हमारी टीम के लिए इस ग्लोबल क्रिकेट इवेंट में अच्छे से मुकाबला करने के लिए ज़रूरी प्रोफेशनल तरीके से तैयारी करना नामुमकिन है। हम स्कॉटलैंड की तरह नहीं हैं कि बिना किसी किट स्पॉन्सर के, बस मन किया और खेलने चले गए।”

“हमारे खिलाड़ी हर तरह के बैकग्राउंड से आते हैं और वे सिर्फ़ दुनिया के दूसरे छोर पर जाकर ऐसे तापमान का अनुभव करने के लिए अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकते, जो आमतौर पर सिर्फ़ फ़िनिश सौना में महसूस होता है। हमारे कप्तान, जो एक प्रोफेशनल बेकर हैं, उन्हें अपने ओवन का ध्यान रखना है, हमारे शिप कैप्टन को अपना जहाज़ चलाना है, और हमारे बैंकरों को दिवालिया होना है (फिर से)। यह गेम के एमेच्योर लेवल पर क्रिकेट की कड़वी सच्चाई है।”

“यह खबर हमारे फैंस के लिए बहुत निराशाजनक होगी। दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश होने के बावजूद, हमारे ऑनलाइन फॉलोअर्स की एक बड़ी फौज है, और हम X पर दुनिया के 14वें सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले नेशनल बोर्ड हैं। हम डचों को सबसे बड़ा झटका देने के लिए तैयार थे, जैसा झटका उन्हें 1693 में विलियम ऑफ़ ऑरेंज के लैंडेन की लड़ाई हारने के बाद मिला था। और अमेरिकी ग्रीनलैंड से मुकाबला करने का इंतज़ार कर रहे थे, या कम से कम उनके नारंगी रंग के नेता को तो ऐसा ही लगता था। हमारा नुकसान शायद युगांडा का फ़ायदा होगा। हम उन्हें शुभकामनाएँ देते हैं। उनकी किट को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता, जब तक कि आपको मिर्गी न हो, ऐसी स्थिति में उनसे दूर रहना ही बेहतर होगा। भविष्य हमेशा बर्फ़ जैसा होता है, जब तक कि वह बदल न जाए। आपका, आइसलैंडिक क्रिकेट एसोसिएशन “

