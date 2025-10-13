वेस्टइंडीज का पलटवार! जॉन कैंपबेल ने जड़ा पहला टेस्ट शतक, भारत को दूसरी पारी में करनी पड़ सकती है बल्लेबाजी

  1. हिन्दी समाचार
IND vs WI 2nd Test Day 4th: दिल्ली टेस्ट के तीसरे दिन भारत ने वेस्टइंडीज को फॉलो ऑन के लिए मजबूर किया, लेकिन मेहमान टीम ने पलटवार करते हुए स्टंप्स तक दो विकेट के नुकसान पर 173 रन बना लिए थे। चौथे दिन की शुरुआत में वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जड़ा है। जिसके बाद पारी की हार का खतरा टलता हुआ नजर आ रहा है। 

खबर लिखे जाने तक वेस्टइंडीज ने दूसरी पार में 60 ओवर खेलकर 197 रन बना लिए हैं, जॉन कैंपबेल 181 गेंदों पर 101 रन और शाई होप 133 गेंदों में 74 रन बनाकर खेल रहे हैं। लेकिन, भारत अभी भी 73 रन आगे है। कैम्पबेल के लिए यह पहला टेस्ट शतक था, जिसे आने में काफी समय लगा था, यह उनकी 50वीं पारी थी। इससे पहले तीसरे दिन भारत द्वारा फ़ॉलो-ऑन थोपने और शुरुआत में दो विकेट चटकाने के बाद, शाई होप और जॉन कैंपबेल ने शानदार पलटवार करते हुए सीरीज़ की मेहमान टीम की सर्वश्रेष्ठ साझेदारी को अंजाम दिया और कुछ हद तक गति को अपनी ओर मोड़ा। यह प्रगति और लचीलेपन का स्पष्ट प्रतिबिंब है, जो मुकाबले के एक निर्णायक मोड़ पर पहुँच गया है।

इससे पहले, कुलदीप यादव के पांच विकेटों की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज़ को 248 रनों पर समेट दिया था, लेकिन मेहमान टीम ने अपनी दूसरी पारी में शानदार वापसी की। होप और कैंपबेल अपनी साझेदारी की शुरुआत से ही सकारात्मक रहे, स्पिनरों का डटकर सामना किया और गति बनाए रखी। पीछे मुड़कर देखें तो, भारत भले ही बुमराह को पहले उतारता, लेकिन इससे इस जोड़ी द्वारा दिखाए गए कौशल और इरादे पर कोई असर नहीं पड़ता। इस पिच पर उनका दृष्टिकोण – सक्रिय लेकिन संयमित, बाकी टीम के लिए एक आदर्श रहा है।

