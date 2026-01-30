PM मोदी और बाकी भारतीय नेताओं ने अमेरिकी समकक्षों को क्या तोहफे दिये? US स्टेट डिपार्टमेंट ने जारी की लिस्ट

  1. हिन्दी समाचार
Gifts from Indian leaders to US Counterparts : अमेरिकी विदेश विभाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य भारतीय सरकारी अधिकारियों द्वारा अमेरिकी नेताओं, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल हैं, को दिए गए तोहफों का एक संकलन जारी किया है। स्टेट डिपार्टमेंट के चीफ ऑफ प्रोटोकॉल के ऑफिस ने "विदेशी सरकारी सोर्स से मिले तोहफों" की एक पूरी लिस्ट सबमिट की।

By Abhimanyu 
Updated Date

पीटीआई के अनुसार, चीफ ऑफ प्रोटोकॉल का ऑफिस, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, उन बयानों की यह पूरी लिस्ट पेश करता है, जिन्हें कानून के मुताबिक, फेडरल कर्मचारियों ने कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान विदेशी सरकारी सोर्स से मिले तोहफों के बारे में अपनी एम्प्लॉइंग एजेंसियों के पास फाइल किया था। इसमें कहा गया है कि इस संकलन में मूर्त तोहफ़ों और यात्रा या यात्रा खर्च के तोहफ़ों की रिपोर्ट शामिल हैं, जिनकी कीमत बहुत कम नहीं है… कैलेंडर वर्ष 2024 (1 जनवरी, 2024 से 31 दिसंबर, 2024 तक) के लिए, न्यूनतम कीमत USD 480.00 है।”

इस लिस्ट में “लकड़ी का संदूक, स्कार्फ, जार के साथ केसर, चाय के लिए लकड़ी का बॉक्स” शामिल है, जो मोदी ने 10 सितंबर, 2023 को बाइडेन को गिफ्ट किया था, जिसकी अनुमानित कीमत USD 562 है। इसमें कहा गया है कि चेस्ट, स्कार्फ, जार और बॉक्स को US नेशनल आर्काइव्स (NARA) में ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि खराब होने वाली चीज़ों – केसर और चाय को यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस की पॉलिसी के अनुसार “नष्ट कर दिया गया”।

बाइडेन सितंबर 2023 में भारत द्वारा होस्ट किए गए G20 लीडर्स समिट के लिए नई दिल्ली आए थे। मोदी ने 16 जुलाई, 2024 को बाइडेन को एक और तोहफ़ा दिया, जो एक “स्टर्लिंग सिल्वर मेटल ट्रेन सेट” था, जिसकी अनुमानित कीमत USD 7,750 है। इसे नेशनल आर्काइव्स में ट्रांसफर कर दिया गया है।

एक और लिस्टिंग में बताया गया है कि पूर्व फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को 21 अक्टूबर, 2024 को मोदी से एक “पश्मीना शॉल” मिला था। इस शॉल की अनुमानित कीमत USD 2,969 थी और इसे नेशनल आर्काइव्स में ट्रांसफर कर दिया गया था। एक लिस्टिंग में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल द्वारा तत्कालीन राष्ट्रपति के नेशनल सिक्योरिटी मामलों के असिस्टेंट जैकब सुलिवन को दिए गए एक तोहफे का ज़िक्र है।

रिकॉर्ड्स में लिखा है, “बॉक्स के साथ कश्मीर पश्मीना स्कार्फ। मिला—8/23/2024. अनुमानित कीमत—USD 599.00. स्थिति—GSA को ट्रांसफर किया गया।” पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को 18 अक्टूबर, 2024 को मोदी से “भगवान कृष्ण रास लीला सिल्वर बॉक्स” मिला।

गिफ्ट की अनुमानित कीमत $1,330 है और इसे NARA को ट्रांसफर कर दिया गया था। हैरिस के पति और अमेरिका के पूर्व सेकंड जेंटलमैन डगलस एमहॉफ को 18 अक्टूबर, 2024 को मोदी से कफ़लिंक मिले थे, जिनकी कीमत $585.65 थी। इन्हें भी नेशनल आर्काइव्स में ट्रांसफर कर दिया गया था।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तत्कालीन रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन को एक “शिव नटराज कांस्य मूर्ति” गिफ्ट की थी। इस पर लिखा था, “मिला – 11/24/2022. अनुमानित कीमत – USD 3,700.00. स्थिति – GSA को ट्रांसफर होना बाकी है।”

गिफ्ट्स को स्वीकार करने के कारणों वाले एक सेक्शन में, रिपोर्ट में कहा गया है कि “गिफ्ट्स को स्वीकार न करने से डोनर और अमेरिका दोनों को शर्मिंदगी होगी।”

