उर्फी जावेद के साथ मुंबई में क्या हुआ? बहन के साथ सुबह 5 बजे पहुंची Police Station

ड्रेसिंग सेंस को लेकर खबरों में बनी रहने वाली एक्ट्रेस उर्फी जावेद की एक पोस्ट ने फैंस की चिंता बढ़ा दी है। बता दें कि उर्फी को सुबह के 5 बजे अचानक मुंबई के एक पुलिस स्टेशन के बाहर देखा गया। उन्होंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए इसके बारे में जानकारी भी दी कि उन्हें क्यों इतनी सुबह स्टेशन के बाहर बैठना पड़ रहा है. वहीं जब उनकी स्टोरी को फैंस ने देखा तो वो भी काफी परेशान नजर आए और पूछने लगे कि किस कारण से वो पुलिस स्टेशन गई हैं। एक्ट्रेस ने जो कारण बताया जिससे सबकी हैरानी बढ़ गयी है।

इंस्टाग्राम पर लगाई स्टोरी

उर्फी ने आज सुबह अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी शेयर की है, जिसमें वो सुबह के 5 बजे मुंबई के एक पुलिस स्टेशन के बाहर बैठी दिख रही हैं। उन्होंने अपनी स्टोरी में आपबीती बताई। उन्होंने स्टोरी में दादाभाई नौरोजी नगर पुलिस थाने को फोटो डाला है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी बहन के साथ भी फोटो डालते हुए लिखा, “सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं पुलिस स्टेशन में हूं. मेरे जीवन का सबसे डरावना अनुभव रहा. मैं और मेरी बहनें एक मिनट भी नहीं सोई हैं.” इस फोटो में वो काफी घबराई हुई और थकी हुई दिख रही थीं. जैसी ही उन्होंने ये फोटो डाली तो फैंस पूछने लगे कि मामला क्या है.

डॉली जावेद ने भी लगाई स्टोरी

पुलिस थाने के बाहर बैठी हुई उर्फी जावेद की बहन डॉली जावेद ने भी एक फोटो इंस्टाग्राम पर लगाई और उसमें लिखा, “बेहद डरावना अनुभव. मुझे लगा था कि मुंबई सुरक्षित है? एक हफ्ते में यह मेरा दूसरा ऐसा अनुभव है जब मुझे घिन और असुरक्षा महसूस हो रही है. सिर्फ एक हफ्ते में.”

लोगों की बढ़ी चिंता

बता दें कि दोनों बहनों की पोस्ट देखकर फैंस की चिंता बढ़ गयी है। खैर अभी इसका कारण स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है कि दोनों बहनें आखिर सुबह पुलिस स्टेशन क्यों पहुंच गईं.