क्या है सलमान खान का पूरा नाम? अफगानिस्तान से एक्टर का खास कनेक्शन

 बॉलीवुड के भाईजान यानी एक्टर सलमान खान जो इन दिनो अपनी फिल्म  ‘बैटल ऑफ गलवान’ की शूटिंग कर रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्में देने वाले सलमान खान टीवी पर भी अपनी धाक जमाए हुए हैं।  सलमान खान बॉलीवुड के स्टार हैं, जिनके फैन्स की लिस्ट में बच्चे से लेकर बूढ़े और जवान हर उम्र के लोग शामिल हैं। वैसे तो सलमान खान  के  फैंस उन्हे  कई नाम दिये लेकिन क्या आप जानते हैं पूरे देश के चहेते  अभिनेता सलमान खान का  पूरा  नाम क्या है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

क्या है सलमान खान का पूरा नाम?

सलमान खान का जन्म 27 दिसंबर 1965 को हिंदी सिनेमा के फेमस राइटर सलीम खान के घर पर हुआ।  उनके पिता सलीम मुस्लिम और मां सलमा (सुशीला चरक) हिंदू हैं।  विकिपीडिया के अनुसार, सलमान खान का पूरा नाम अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान है। सलमान खान इस साल अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे जिसका इंतज़ार हर   किसी  को है।

अफगानिस्तान से है खास कनेक्शन

सलमान के पिता सलीम खान ने एक बार बताया था कि उनके परदादा-परदादी अफगानिस्तान के अलाकोजई पश्तून थे. वो लोग 1800 के दशक के बीच में ब्रिटिश भारत के इंदौर राज्य (मध्य प्रदेश) आ गए और यहीं बस गए थे।  इस बारे में सलमान खान की प्रोफाइल विकिपीडिया पर विस्तार के साथ सारी जानकारी देती है.

