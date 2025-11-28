Health Tips : मकड़ी के काटने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए, इन बातों का जरूर रखें ध्यान

  1. हिन्दी समाचार
मकड़ी काटने के बाद हम लोग नॉर्मल समझते  है लेकिन  क्या आप जानते हैं कि मकड़ी के काटने के बाद आपको किन टिप्स को फॉलो करना चाहिए जिससे आपकी त्वचा पर निशान न पड़े? अगर नहीं, तो आज हम आपको मकड़ी के काटने के बाद दिखाई देने वाले लक्षणों के साथ-साथ स्पाइडर बाइट के बाद आपको किन जरूरी बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं।

स्पाइडर बाइट के लक्षण- अगर आपको मकड़ी काट ले, तो आप तुरंत इस बात का पता नहीं लगा सकते हैं। घरेलू मकड़ियों के काटने के बाद हल्की जलन या फिर खुजली महसूस हो सकती है। इसके अलावा रेडनेस भी मकड़ी के काटने का संकेत साबित हो सकती है। वहीं, अगर आपको जहरीली मकड़ी काट ले, तो जलन, सूजन, खुजली, लाल रंग के चकत्ते के साथ-साथ दर्द, हल्का बुखार और थकान भी महसूस हो सकती है।

गौर करने वाली बात- जैसे ही आपको पता चलता है कि मकड़ी ने आपको काट लिया है, तो आपको स्पाइडर बाइट वाले एरिया को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धो लेना है और फिर उस एरिया पर बर्फ की सिकाई करनी है। त्वचा पर निशान न पड़े, इसके लिए आप एंटीसेप्टिक क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये उपचार आपके लिए कामगीर साबित हो सकता है।

कर सकते हैं डॉक्टर से कंसल्ट- आपको जिस मकड़ी ने काटा है, वो ज्यादा जहरीली होगी, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ सकता है। डॉक्टर से सलाह लेकर एंटी-वेनम, एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड क्रीम, टेटनस इंजेक्शन और प्रोफेशनल ड्रेसिंग की मदद ली जा सकती है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मकड़ी के काटने के बाद लगभग आधे घंटे से लेकर 6 घंटे के बीच में लक्षण महसूस हो सकते हैं।

 

