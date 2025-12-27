  1. हिन्दी समाचार
  2. पर्दाफाश
  3. ‘नरेंद्र मोदी जो भी करते हैं उसका फायदा चंद पूंजीपतियों को होता है…’ राहुल गांधी का VB-G RAM G पर बड़ा आरोप

‘नरेंद्र मोदी जो भी करते हैं उसका फायदा चंद पूंजीपतियों को होता है…’ राहुल गांधी का VB-G RAM G पर बड़ा आरोप

New Delhi: आज दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक हुई। इस बैठक में MGNREGA की जगह लगाए गए VB-G RAM G अधिनियम, देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और सरकार के खिलाफ पार्टी के आगे के एक्शन पर चर्चा हुई। बैठक के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कोन्फ्रेंस की।

By Abhimanyu 
Updated Date

New Delhi: आज दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक हुई। इस बैठक में MGNREGA की जगह लगाए गए VB-G RAM G अधिनियम, देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और सरकार के खिलाफ पार्टी के आगे के एक्शन पर चर्चा हुई। बैठक के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कोन्फ्रेंस की।

पढ़ें :- CWC की बैठक खत्म, सोनिया-राहुल की मौजूदगी में इन मुद्दों पर हुई चर्चा

कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि MGNREGA की जगह लगाए गए VB-G RAM G अधिनियम लाने का फैसला मंत्रियों और कैबिनेट की सलाह के बिना लिया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ भी करते हैं उसका फायदा चंद पूंजीपतियों को होता है। राहुल ने कहा, “मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी, बल्कि यह काम के अधिकार पर आधारित एक विचार था। मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित होती थी। मनरेगा पंचायती राज में सीधा राजनीतिक हिस्सेदारी और फाइनेंस सपोर्ट का साधन था।”

कांग्रेस नेता ने आगे कहा, “मोदी सरकार अधिकारों के विचार और संघीय ढांचे पर हमला कर रही है। मोदी सरकार राज्यों से पैसा छीन रही है। यह सत्ता का केन्द्रीकरण और फाइनेंस का केन्द्रीकरण है। इससे देश और गरीब जनता को नुकसान है। यह फैसला सीधे प्रधानमंत्री दफ्तर से लिया गया है और मंत्री, कैबिनेट से बिना पूछे यह फैसला लिया गया है। इससे पता चलता है कि देश में वन मैन शो चल रहा है। जो भी नरेंद्र मोदी करना चाहते हैं, वो करते हैं, जिसका फायदा चंद पूंजीपतियों को होता है। आप देखना नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया है, वह तबाह हो जाएगा।”

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

केरल के मुख्यमंत्री को कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को दिया करारा जवाब, बोले- हमारे राज्य के मामले में न दें दखल

केरल के मुख्यमंत्री को कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को दिया...

'नरेंद्र मोदी जो भी करते हैं उसका फायदा चंद पूंजीपतियों को होता है...' राहुल गांधी का VB-G RAM G पर बड़ा आरोप

'नरेंद्र मोदी जो भी करते हैं उसका फायदा चंद पूंजीपतियों को होता...

यूपी SIR प्रक्रिया में 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कटे, फाइनल ड्राफ्ट 31 दिसंबर को होगा जारी

यूपी SIR प्रक्रिया में 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कटे, फाइनल ड्राफ्ट...

Video-सरोजनी नगर के बीजेपी विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने युवाओं को दिखाई 'धुरंधर' फिल्म, अभिनेता संजय दत्त वर्चुअली हुए शामिल, दिया ये संदेश

Video-सरोजनी नगर के बीजेपी विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने युवाओं को दिखाई...

Video: पंजाब असेंबली में CM को सुरक्षाकर्मियों ने पीटा, प्रतिनिधियों के साथ भी हुई बदसलूकी

Video: पंजाब असेंबली में CM को सुरक्षाकर्मियों ने पीटा, प्रतिनिधियों के साथ...

VIDEO-बलात्कारी दोबारा दुष्कर्म करने पीड़िता के घर पहुंचा, जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव से पूछा आप सरकार चला रहे हैं या सर्कस?

VIDEO-बलात्कारी दोबारा दुष्कर्म करने पीड़िता के घर पहुंचा, जीतू पटवारी ने सीएम...