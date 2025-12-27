'नरेंद्र मोदी जो भी करते हैं उसका फायदा चंद पूंजीपतियों को होता है...' राहुल गांधी का VB-G RAM G पर बड़ा आरोप

New Delhi: आज दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक हुई। इस बैठक में MGNREGA की जगह लगाए गए VB-G RAM G अधिनियम, देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और सरकार के खिलाफ पार्टी के आगे के एक्शन पर चर्चा हुई। बैठक के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कोन्फ्रेंस की।

कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि MGNREGA की जगह लगाए गए VB-G RAM G अधिनियम लाने का फैसला मंत्रियों और कैबिनेट की सलाह के बिना लिया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ भी करते हैं उसका फायदा चंद पूंजीपतियों को होता है। राहुल ने कहा, “मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी, बल्कि यह काम के अधिकार पर आधारित एक विचार था। मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित होती थी। मनरेगा पंचायती राज में सीधा राजनीतिक हिस्सेदारी और फाइनेंस सपोर्ट का साधन था।”

कांग्रेस नेता ने आगे कहा, “मोदी सरकार अधिकारों के विचार और संघीय ढांचे पर हमला कर रही है। मोदी सरकार राज्यों से पैसा छीन रही है। यह सत्ता का केन्द्रीकरण और फाइनेंस का केन्द्रीकरण है। इससे देश और गरीब जनता को नुकसान है। यह फैसला सीधे प्रधानमंत्री दफ्तर से लिया गया है और मंत्री, कैबिनेट से बिना पूछे यह फैसला लिया गया है। इससे पता चलता है कि देश में वन मैन शो चल रहा है। जो भी नरेंद्र मोदी करना चाहते हैं, वो करते हैं, जिसका फायदा चंद पूंजीपतियों को होता है। आप देखना नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया है, वह तबाह हो जाएगा।”