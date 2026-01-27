जब विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो परिवारवादी और जातिवादी ताकतें सिर उठाकर अव्यवस्था पैदा करने का करेंगी प्रयास: सीएम योगी

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को गोरखपुर में रेल उपरिगामी सेतु एवं 4 लेन मार्ग पर फ्लाईओवर के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा, लगभग ₹250 करोड़ की लागत से बने बरगदवा–नकहा आरओबी और खजांची फ्लाईओवर के लोकार्पण के अवसर पर मैं गोरखपुरवासियों, इस सुविधा का लाभ लेने वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को हार्दिक बधाई देता हूं। इस अवसर पर सभी नागरिक बंधुओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं।

उन्होंने आगे कहा, अब गोरखपुर की पहचान माफिया, मच्छर और इंसेफेलाइटिस नहीं, बल्कि वर्ल्ड क्लास सड़कें, एम्स, उर्वरक कारखाना, मेडिकल कॉलेज, आयुष विश्वविद्यालय, गीडा का नया निवेश और पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस-वे है। उन्होंने आगे कहा कि, डबल इंजन सरकार ने एक ओर युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाकर ‘निवेश की बहार’ लाई है। निवेश तभी आता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ हो और युवाओं की प्रतिभा को प्रभावी स्किलिंग के माध्यम से रोजगार से जोड़ा जाए। यही कारण है कि आज युवाओं को अपने ही गांव, जनपद, क्षेत्र और प्रदेश में रोजगार के भरपूर अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।

वहीं, इस दौरान सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा, हम सबको याद रखना होगा 2017 के बाद की डबल इंजन की यात्रा और उससे पहले प्रदेश में क्या था? प्रदेश में 2017 से पहले आतंक, भय, उपद्रव, आराजकता और बीमारी थी न बेटी सुरक्षित थी और न ही व्यापारी सुरक्षित था। उन्होंने कहा कि, ये कौन लोग थे जो जाति की राजनीति करते हैं। जाति के नाम पर अपने परिवार की बात करते हैं, जाति के नाम प्रदेश के नवजवानों के ​भविष्य के नाम पर खिलवाड़ करते थे। ये वही लोग है, जिन्होंने प्रदेशवासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। इनके कारण प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज हुआ था।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि, अब उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है लेकिन परिवारवादी और जातिवादी मानसिकता के लोगों को ये बर्दास्त नहीं हो रहा। उन्होंने कहा, जो दंगाई के हमदर्द थे, आज वो परेशान हो उठ चुके हैं क्योंकि उनके आजीविका पर असर पड़ गया है। वहीं, डबल इंजन की सरकार ने युवाओं को आजीविका का अवसर दिया और निवेश का माहौल दिया।

उन्होंने आगे कहा, जब भी विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तो ये परिवारवादी और जातिवादी ताकतें फिर से सिर उठाकर अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेंगी क्योंकि उनके आका भी पीछे से कहते होंगे कि पैसा लिए हो तो कुछ तो उपद्रव करो। लेकिन उनको मालूम है कि, उपद्रव करेंगे तो यूपी सरकार उपद्रवियों पर कैसा व्यवहार करती है ये भी उन्हें मालूम है।