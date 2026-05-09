साल लगे या सदी हम लोग EVM हटाकर रहेंगे...अखिलेश यादव ने BJP सरकार पर साधा निशाना

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को सपा कार्यालय में प्रेस कॉफ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि, “रिवर फ्रंट पर महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा पर सोने का भाला लगाने का काम करेंगे, वहां देश के सभी महापुरुष होंगे।” समाजवादियों ने कभी भेदभाव नहीं किया, सबको साथ लेकर चलने का काम किया। संविधान और लोकतंत्र को और मजबूत करे उस दिशा में मिलकर काम करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा, भाजपा के पास कोई काम नहीं है, ये लोग नकारात्मकता फैलाते हैं, एक दसूरे में झगड़ा लड़वाते हैं।

इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने कह कि, प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गयी है। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते थे उन्होंने ही लॉ एंड ऑर्डर को जीरो कर दिया है। एनसीआरबी के आंकड़े खुद सरकार की नाकामी की गवाही दे रहे हैं।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से “मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया” के खिलाफ मिलकर काम करने की अपील की। साथ ही, आरोप लगाया कि भाजपा के लोग फॉर्म-7 भरकर समाजवादी पार्टी के वोट कटवाने का काम कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि, बंगाल में इतने नाम हटा दिए जिसकी वजह से काफी लोग वोट नहीं डाल पाएं।

ईवीएम के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा कि यूके में हाल ही में बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं। सवाल उठाया कि क्या भारत इंग्लैंड से आगे है। समाजवादी पार्टी ईवीएम से ही भाजपा को हराएगी। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले कानपुर में पड़े छापे को समाजवादी पार्टी से जोड़कर प्रचारित किया गया था। अब पार्टी उस जब्त पैसे को वापस मांग रही है, लेकिन सरकार उसे लौटाने को तैयार नहीं है।

अखिलेश यादव ने कहा, भारतीय जनता पार्टी एक झूठ की परत पर दूसरी परत चढ़ा देती है। कौन नहीं जानता महिला आरक्षण लागू हो चुका है, 2027 में लागू करदो। ये भारतीय जनता पार्टी पूंजीवादियों को बढ़ावा देती है, ये गैंग है उद्योगपतियों का और बीजेपी के लोगों का।