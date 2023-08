Which is more Beneficial for Health: मूंगफली या बादाम रोज किसे खाना अधिक है फायदेमंद

Which is more Beneficial for Health: सेहतमंद रहने के लिए बहुत से लोग ड्राईफ्रूट्स (Dry Fruits) आदि का सेवन करते है। कुछ लोग ऐसे होते है जिन्हे मूंगफली बहुत पसंद होती है तो कुछ लोग ऐसे होते है जिन्हें बादाम (Almonds) खाना बहुत पसंद होता है। मूंगफली (Peanuts) खाने के ज्यादा फायदे है या बादाम खाने के तो चलिए फिर आज हम आपको बताते है दोनो में से किसे खाना अधिक फायदेमंद है।

बादाम (Almonds) फाइबर से भरपूर होता है। इसके अलावा बादाम (Almonds) में प्रोटीन, विटामिन ई, कॉपर, फॉस्फोरस के साथ मैग्नीशियम पाया जाता है। वहीं अगर मूंगफली (Peanuts) में विटामिन बी, थायमिन,विटामिन बी 6, बी 9और एंटी ऑक्सीडेंट सहित कई मिनरल्स मौजूद होते है ।

जिसे खाने से सेहत को कई फायदें होते है। बादाम और मूंगफली (Peanuts) को बराबर मात्रा में एक मुट्ठी ले तो रोस्टेड बादाम में 170 कैलोरी और छह ग्राम प्रोटीन और तीन ग्राम फाइबर होता है।

बादाम में विटामिन ई की मात्रा अधिक पायी जाती है

अगर मूंगफली (Peanuts) की बात करें तो मूंगफली में 166 कैलोरी, सात ग्राम प्रोटीन और दो ग्राम फाइबर होता है। मतलब मूंगफली में विटामिन बी अधिक मात्रा में पाया जाता है। जबकि बादाम (Almonds) में विटामिन ई की मात्रा अधिक पायी जाती है।

विटामिन बी अधिक मात्रा में आवश्यकता है तो मूंगफली का सेवन करें

मूंगफली (Peanuts) और बादाम (Almonds) दोनो का ही सेवन करना सेहत के लिए फायदेमंद है। अगर आपको विटामिन ई अधिक मात्रा में चाहिए तो बादाम का सेवन करें। वहीं अगर विटामिन बी अधिक मात्रा में आवश्यकता है तो मूंगफली का सेवन करें।

मूंगफली (Peanuts) में अधिक मात्रा में मैग्निशियम पाया जाता है। जबकि आयरन और कैल्शियम के लिए आप बादाम (Almonds) का सेवन कर सकते है। मूंगफली का अधिक सेवन करने से लोगों को एलर्जी की दिक्कत हो सकती है।