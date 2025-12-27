तलाक के बाद अब किसे डेट कर रहे हैं इमरान खान, स्टार ने खुद बताई कहानी

बॉलीवुड एक्टर इमरान खान जो पिछले काफी दिनो से फिल्म इंडस्ट्री में दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं । उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में फिल्म जाने तू या जाने ना से शुरुआत की थी. इस मूवी ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था। फिल्म में एक्टर के साथ जेनेलिया डिसूजा दिखाई दी थी। हालांकि कई शानदार फिल्मों के बाद उन्होंने लगातार फ्लॉप मूवीज दी, जिसके कारण इमरान ने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी। वहीं, उनकी पर्सनल लाइफ भी कुछ खास सही नहीं रही। साल 2019 में एक्टर का तलाक हो गया था. लेकिन हाल ही में एक्टर ने अब खुलासा किया है कि वह इन दिनों किसी को डेट कर रहे हैं।

किसे डेट कर रहे हैं इमरान खान

दरअसल, समदीश भाटिया के साथ इंटरव्यू के दौरान इमरान ने अपनी डेटिंग लाइफ को लेकर खुलकर बात की है। जहां इमरान से पूछा गया कि पूछा गया कि क्या आप डेट कर रहे हैं। इसपर इमरान ने कहा, “हां मैं बहुत ही सुंदर लेडी लेखा को डेट कर रहा हूं और हमारी डेटिंग कोविड के वक्त शुरू हुई थी. यह थोड़ा सा फिल्मी है. जब मैं अपनी मां और 5 साल की बेटी के साथ घर में लॉक्ड था और उस दौरान हम कनेक्ट हुए.” एक्टर ने बताया कि लेखा चेन्नई से हैं और उनका पूरा नाम लेखा वॉशिंग्टन है।

लेखा के साथ ऐसी थी इमरान की पहली डेट

इमरान ने लेखा के साथ अपनी पहली डेट के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा, “जब हम पहली बार मिले तब हमारे चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, हाथों में ग्लव्स और एंटीसेप्टिक स्प्रे.हम दोनों बांद्रा की गलियों में घूम रहे थे और खाना ढूंढ रहे थे.मैं थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा इधर चलते हैं मुझे पता है और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था। इसके बाद से हम एक दूसरे के करीब आने लगे।

2019 में हुआ था इमरान का तलाक

बता दें कि इमरान खान ने साल 2011 में अवंतिका मलिक से शादी की थी। हालांकि आठ साल की शादी के बाद कपल ने 2019 में तलाक ले लिया था। दोनो की एक बेटी भी है, जिसका नाम इमारा है। इमरान और अवंतिका बच्चे को एक साथ पाल रहे हैं।