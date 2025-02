Congo Mysterious disease : कांगो में रहस्यमय बीमारी की जांच कर रहा WHO, मृतकों की संख्या 60 तक पहुंची

Congo Mysterious disease : डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) में स्वास्थ्य अधिकारियों और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की टीम एक नए बीमारी के मामले और स्थानीय लोगों की मौत की जांच कर रही है। यह मामला इक्वेटर प्रांत (Equateur Province) में सामने आया है, जहां अब तक 1,096 लोग बीमार हो चुके हैं और 60 की मौत हो चुकी है।

खबरों के अनुसार, हाल ही में, इस प्रांत के बसांकुसु स्वास्थ्य क्षेत्र (Basankusu Health Zone) में 141 नए मरीज मिले हैं, हालांकि इस बार किसी की मौत नहीं हुई। फरवरी में, इसी क्षेत्र में 158 लोग बीमार पड़े थे, जिनमें से 58 की जान चली गई थी। जनवरी में, इसी प्रांत के बोलोम्बा क्षेत्र में 12 मामले आए थे, जिनमें से आठ की मौत हो गई थी। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, अब तक बसांकुसु और बोलोम्बा में कुल 1,096 बीमार मरीजों और 60 मौतों की पुष्टि हुई है। मरीजों में बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, गर्दन में अकड़न, खांसी, उल्टी, दस्त और कुछ मामलों में नाक से खून बहने जैसे लक्षण देखे गए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, राष्ट्रीय स्तर की आपातकालीन टीम (National Level Emergency Team) और डब्ल्यूएचओ के विशेषज्ञ प्रभावित क्षेत्रों में भेजे गए हैं। वे बीमारी का कारण पता लगाने और मरीजों को तुरंत चिकित्सा सहायता (immediate medical help) देने का काम कर रहे हैं। प्रारंभिक जांच में इबोला और मारबर्ग वायरस ( Ebola and Marburg viruses) की संभावना खारिज कर दी गई है। हालांकि, आधे से अधिक नमूनों में मलेरिया की पुष्टि हुई है। अन्य संभावित बीमारियों, जैसे मैनिंजाइटिस, और पर्यावरणीय कारणों की जांच जारी है।

इस क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच के कारण राहत कार्य में कठिनाइयां आ रही हैं।