खेसारी और मैथिली ठाकुर की सीटों पर कौन आगे? जानें- अब तक का रुझान

Bihar Election Result LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना आज (14 नवंबर) को जारी है। इस चुनाव में दो चरण में मतदान हुआ थे। जिसमें 6 नवंबर को पहले चरण में 65.08 प्रतिशत और 11 नवंबर को दूसरे चरण में कुल 66.91 प्रतिशत वोट डाले गए थे। मतगणना के शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं। जिसमें एनडीए गठबंधन की फिर एक बार सरकार बनती नजर आ रही है।

रुझानों में कौन आगे?

गायक से नेता बने आरजेडी उम्मीदवार शत्रुघ्न यादव (खेसारी लाल यादव) छपरा विधानसभा सीट पर 1/27 राउंड की गिनती के बाद भाजपा की छोटी कुमारी से 974 मतों से पीछे हैं। लोकगायिका और भाजपा उम्मीदवार मैथिली ठाकुर अलीनगर विधानसभा सीट पर 4/24 राउंड की मतगणना के बाद 4113 मतों से आगे हैं। मोकामा विधानसभा सीट पर 8/25 राउंड की वोटिंग के बाद से जेडीयू उम्मीदवार और बाहुबली नेता अनंत सिंह 11276 वोटों से आगे चल रहे हैं। चुनाव आयोग के अनुसार, एनडीए 166 सीटों पर आगे, भाजपा 72 पर, जेडी(यू) 71 पर आगे; इंडिया ब्लॉक 56 सीटों पर आगे, राजद 42 पर, कांग्रेस 8 पर आगे है।