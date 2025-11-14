कौन बनेगा बिहार का CM? ललन सिंह बोले-नीतीश कुमार टाइगर हैं, जनता ने उनके नेतृत्व और काम पर लगाई है मुहर

  1. हिन्दी समाचार
By संतोष सिंह 
Updated Date

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) के वोटों की गिनती अब अंतिम चरण में पहुंच रही है। अब तक के रुझान में यहां एनडीए बंपर जीत की ओर बढ़ रही है। इसी बीच जेडीयू नेता व केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन (ललन) सिंह ने बिहार में NDA के बहुमत का आंकड़ा पार करने पर कहा कि बिहार के लोगों ने विकास के लिए वोट दिया है। जनता ने विकास पर मुहर लगाई है और आगे के पांच साल इस विकास को और बढ़ाने पर मुहर लगाई है। बिहार के मुख्यमंत्री के सवाल पर कहा कि नीतीश कुमार टाइगर हैं। लोगों ने नीतीश कुमार के नेतृत्व और उनके काम पर मुहर लगाई है।

पढ़ें :- बिहार में जन-कल्याण की भावना और विकास की जीत हुई है : पीएम मोदी

बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा कि आज बिहार की जनता ने NDA को आशीर्वाद दिया है। बिहार में NDA की यह जो ऐतिहासिक जीत है, यह प्रधानमंत्री मोदी का जो आग्रह था कि GYAN का विकास यानी- गरीब, युवा, अन्नदाता किसान और नारी, इनके विकास के लिए आप (कार्यकर्ता) काम करते रहो और उसका आशीर्वाद जनता आपको देगी। ऐसी कई योजनाएं हैं, जिसमें जाति, धर्म ना देखते हुए सभी लाभार्थियों को उसके लाभ NDA सरकार पहुंचाती रही और आज आशीर्वाद के रूप में उसकी रसीद जनता ने बिहार में दी है।

