Bigg Boss 19: बिगबॉस 19 में जाएगी किसकी कुर्सी , कौन होगा नॉमिनेट किसकी किस्मत की बारी

मोस्ट फेमस रियालिटी शो बिगबॉस 19 आडियन्स को एंटरटेन करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है। कंटेस्टेंट में एक दूसरे से झगड़ा लोगों को खूब पसंद आ रहा है। अभी शो का नया प्रोमो लॉंच हुआ है जिसमें खूब तनाव दिख रहा है। क्योंकि नॉमिनेशन एलान होने वाला है। तो जानते हैं न्यू प्रोमो में क्या है।

वक्त किसपर भारी पड़ता है?

बता दें कि जियो हॉटस्टार पर बिग बॉस 19 का एक नया प्रोमो रिलीज हुआ है। इसमें बिग बॉस कहते हैं, ‘आपने वक्त की गिनती कर ली, अब देखते हैं कि ये समय किसी पर भारी पड़ता है। ये सुनने के बाद सभी कंटेस्टेंट में तनाव का महोल बना हौआ है।

तान्या –मृदुल से लेकर हर कंटेस्टेंट में घमासान

बता दें इस प्रोमो में आगे मृदुल , तान्या , कुनिका अपने आरोप को लेकर बहस कर रहे हैं। इसके बाद बिग बॉस कहते हैं, ‘जो जोड़ी 19 मिनट के अनुमान से दूर थी, वो जोड़ी घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट होते हैं।’ अब फैंस को बहुत जल्द नॉमिनेशन सदस्य के नाम पता लगने वाले हैं। अब इसमें देखना दिलचस्प होगा कि किसकि कुर्सी जाएगी।

नेटिजंस ने बताई अपनी पसंद

शो देखने के बात नेटिजंस अपनी पसंद बता रहे हैं। कोई बसीर आली के शो देख रहा है तो कोई फरहना के लिए शो देख रहा है।