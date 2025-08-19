Viral Video: ‘मुझसे शादी क्यों की?’ अमेरिकी महिला ने भारतीय पति से पूछा, जवाब ने जीता दिल

सोशल मीडिया के गलियों में रोज नयी नयी चीज़ें देखने को मिलती हैं। कभी बुरी चीज़ें तो कभी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। वहीं कुछ ऐसे वीडियोज़ होते हैं जो हमारी दिलों को जीत लेते हैं। आइए जातने हैं आज एक ऐसी ही कहानी जिसे देखकर लोगों का दिल पिघल गया। इस वीडियों मेन दिख रहा है एक अमेरिकी महिला और उसके भारतीय पति का एक दिल छू लेने वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें महिला अपने पति से पूछती है कि उसने उससे शादी क्यों की? इस पर शख्स ने जो जवाब दिया, उसने इंटरनेट की जनता का दिल जीत लिया है, और लोग इस कपल की खूब तारीफ कर रहे हैं.

यह वीडियो अनिकेत और कैंडेस नाम के एक कपल ने इंस्टाग्राम पर @thekarnes शेयर किया है. वीडियो में कैंडेस अपने भारतीय पति अनिकेत से पूछती हैं, ‘मुझसे शादी क्यों की?’ इस पर अनिकेत ने इतना प्यारा जवाब दिया कि वीडियो देखने वाला हर कोई भावुक हो गया. अनिकेत ने बताया कि वह पहली ही मुलाकात में कैंडेस के मिलनसार स्वभाव से खासे प्रभावित हुए थे. दूसरे देश से होने के बावजूद उन्हें कैंडेस के साथ बहुत सहज और वेलकमिंग महसूस होता था. शख्स ने यह भी बताया कि कैंडेस के टीचर होने की बात ने भी उसे बहुत आकर्षित किया.

शख्स ने आगे कहा, मुझे लगा कि तुम्हारे साथ बिताया गया हर वक्त अच्छा और मजेदार होगा. वहीं, कैंडेस के माता-पिता से मिलने और उनका दयालु और मिलनसार स्वभाव देखने के बाद कैंडेस से शादी करने का फैसला और भी पक्का हो गया.अनिकेत के जवाब पर कैंडेस ने मुस्कुराते हुए मजाक में कहा, यह तो बहुत अच्छा है जानू. मुझे लगता है कि तुमने मेरे पिता की वजह से मुझसे शादी की.

इस वीडियो पर नेटिजन्स जमकर अपना प्यार बरसा रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया, इतनी सरल और गहरी बात. दूसरे ने कहा, मेरे भारतीय भाई, तुमने लॉटरी जीत ली. एक अन्य यूजर ने लिखा, किसी की नजर न लगे.ये कपल पहले भी सुर्खियों में आ चुका है. तब कैंडेस ने अनिकेत को सरप्राइज देने के लिए उनकी मातृभाषा मराठी सीखी थी, जिसका वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था.