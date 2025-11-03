  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. आजम खान बिहार क्यूं नहीं करने गए प्रचार? सवाल पर बोले- वहां है जंगलराज, बगैर सुरक्षा अकेले जाना खतरे से खाली नहीं

आजम खान बिहार क्यूं नहीं करने गए प्रचार? सवाल पर बोले- वहां है जंगलराज, बगैर सुरक्षा अकेले जाना खतरे से खाली नहीं

यूपी के मुरादाबाद जिले के दौरे पर पहुंचे सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान (Azam Khan)  ने अगर योगी सरकार (Yogi Government) के तरफ से सुरक्षा दी जा रही है तो पूरी तरह से दी जाए।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुरादाबाद। यूपी के मुरादाबाद जिले के दौरे पर पहुंचे सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान (Azam Khan)  ने अगर योगी सरकार (Yogi Government) के तरफ से सुरक्षा दी जा रही है तो पूरी तरह से दी जाए। रविवार को मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने सियासी तंज भी कसते हुए कहा कि उन्हें वाई श्रेणी सुरक्षा से ज्यादा कुछ और कहा गया था। मगर अब वह इस मामले में कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहते। समाजवादी पार्टी के तरफ से बिहार विधानसभा में स्टार प्रचारक बनाए जाने के बावजूद वहां जाकर प्रचार क्यों नहीं किया? इस सवाल के जवाब में पूर्व मंत्री ने कहा कि बिहार में जंगलराज है।

पढ़ें :- RJD हो या कांग्रेस इनकी पहचान विनाश से है, इनका विकास से दूर-दूर तक का कोई नाता नहीं: पीएम मोदी

उन्होंने कहा कि ऐसे में वहां अकेले जाना खतरे से खाली नहीं। मगर उन्हें उम्मीद है कि बिहार में जंगलराज का अंत होगा। उन्होंने मीडिया के माध्यम से ही बिहार के लोगों से अपील की। कहा लोकतंत्र को बचाकर रखिए। किसी के बहकावे, जज्बाती नारों या धोखे में मत आइए।

जब तक इंसानियत जिंदा रहेगी तब तक मुल्क भी महफूज रहेगा। अपने दौरे पर पूर्व मंत्री ने बिलारी विधायक हाजी मो. फहीम, कुंदरकी के पूर्व विधायक हाजी मो. रिजवान, कांठ विधायक कमाल अख्तर और बांग्ला गांव स्थित क्लीनिक में पहुंचे।

पूर्व सांसद को नहीं मिली जानकारी

आजम खान (Azam Khan)  के शहर में होने की जानकारी पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन (Former MP Dr. ST Hasan) को नहीं मिली। उन्होंने बताया कि आजम खान (Azam Khan)  के दौरे की उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। वह शहर से भी बाहर हैं। मालूम हो कि डॉ. एसटी हसन ( Dr. ST Hasan) भी आजम खान (Azam Khan)  के करीबी नेताओं में गिने जाते थे।

पढ़ें :- भ्रष्टाचार का भाईचारा निभानेवाले ये भूल गये कि भाजपा किसी की सगी नहीं...अखिलेश यादव ने साधा निशाना

2024 के लोकसभा चुनाव में डॉ. एसटी हसन (Lok Sabha Elections  Dr. ST Hasan) का नामांकन के बाद टिकट कट गया था। इसके बाद से ही वह आजम खान (Azam Khan)  से नाराज चल रहे हैं। हालांकि आजम खान (Azam Khan)  के जेल से रिहा होने के बाद डॉ. एसटी हसन (Dr. ST Hasan) और आजम खान (Azam Khan) दोनों का लहजा एक दूसरे के लिए नर्म हुआ था।

आजम खान (Azam Khan)  ने अपने एक बयान में कहा था कि वह एसटी हसन को उनके घर जाकर मना लेंगे, लेकिन मुरादाबाद दौरे पर आए आजम खान (Azam Khan)  के कार्यक्रम की जानकारी ही पूर्व सांसद को नहीं मिली मुलाकात तो दूर की बात है। इसकी चर्चा सपा कार्यकर्ताओं के बीच भी होती रही।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

NAUTANWA:बचपन स्कूल में बच्चों ने सीखे गुरु नानक देव जी के जीवन मूल्य

NAUTANWA:बचपन स्कूल में बच्चों ने सीखे गुरु नानक देव जी के जीवन...

भ्रष्टाचार का भाईचारा निभानेवाले ये भूल गये कि भाजपा किसी की सगी नहीं...अखिलेश यादव ने साधा निशाना

भ्रष्टाचार का भाईचारा निभानेवाले ये भूल गये कि भाजपा किसी की सगी...

फर्नीचर सप्लाई में 2.25 करोड़ के कमीशन मांगने में फंसे गोंडा के बीएसए, 30 लाख ​एडवांस भी वसूले

फर्नीचर सप्लाई में 2.25 करोड़ के कमीशन मांगने में फंसे गोंडा के...

कल्पना पटवारी के सुरों ने बांधा समां, महराजगंज महोत्सव की आखिरी शाम रही यादगार

कल्पना पटवारी के सुरों ने बांधा समां, महराजगंज महोत्सव की आखिरी शाम...

सपा में गुटबाजी पर शिवपाल का बड़ा एक्शन, बदायूं जिले की फ्रंटल इकाइयों को किया भंग, स्वामी प्रसाद मौर्य को बताया दोस्त

सपा में गुटबाजी पर शिवपाल का बड़ा एक्शन, बदायूं जिले की फ्रंटल...

आजम खान बिहार क्यूं नहीं करने गए प्रचार? सवाल पर बोले- वहां है जंगलराज, बगैर सुरक्षा अकेले जाना खतरे से खाली नहीं

आजम खान बिहार क्यूं नहीं करने गए प्रचार? सवाल पर बोले- वहां...