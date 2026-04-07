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गोंद कतीरा क्यों ​कहते हैं गर्मियों का सुपरफूड? शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखने में होता है मददगार

Gond Katira : गर्मी के बढ़ते तापमान में शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। ऐसे मौसम में सही खान-पान आपकी सेहत को संतुलित बनाए रखता है। गोंद कतीरा एक पारंपरिक देसी सुपरफूड है, जिसका इस्तेमाल लंबे समय से गर्मी से राहत पाने के लिए किया जाता रहा है। इसकी तासीर ठंडी होती है, जो शरीर की आंतरिक गर्मी को कम करने में मदद करती है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

Gond Katira : गर्मी के बढ़ते तापमान में शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। ऐसे मौसम में सही खान-पान आपकी सेहत को संतुलित बनाए रखता है। गोंद कतीरा एक पारंपरिक देसी सुपरफूड है, जिसका इस्तेमाल लंबे समय से गर्मी से राहत पाने के लिए किया जाता रहा है। इसकी तासीर ठंडी होती है, जो शरीर की आंतरिक गर्मी को कम करने में मदद करती है।

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गोंद कतीरा के फायदे

गोंद कतीरा कई पोषक तत्वों और फाइबर से भरपूर होता है, जिससे यह सेहत के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है।

शरीर को अंदर से ठंडा रखता है और लू से बचाव करता है।

डिहाइड्रेशन की समस्या को कम करता है।

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फाइबर से भरपूर होने के कारण पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है।

कब्ज की समस्या में राहत देता है।

शरीर में ऊर्जा बनाए रखता है और कमजोरी दूर करता है।

इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करता है।

स्किन को हाइड्रेट रखता है, जिससे त्वचा में निखार आता है।

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ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है।

वजन नियंत्रित रखने में सहायक हो सकता है।

यूरिन इन्फेक्शन से बचाव में मदद करता है।

गोंद कतीरा के नुकसान

हालांकि इसके कई फायदे हैं, लेकिन कुछ स्थितियों में इसका सेवन नुकसानदायक भी हो सकता है।

अधिक मात्रा में सेवन करने से पाचन खराब हो सकता है।

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कुछ लोगों को एलर्जी की समस्या हो सकती है।

जिनका पाचन तंत्र कमजोर है, उन्हें गैस या पेट फूलने की शिकायत हो सकती है।

ज्यादा सेवन करने पर कफ या सर्दी की समस्या बढ़ सकती है।

किन लोगों को नहीं खाना चाहिए?

गर्भवती महिलाएं (डॉक्टर की सलाह के बिना)

छोटे बच्चे

एलर्जी से पीड़ित लोग

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बार-बार सर्दी-जुकाम या कफ की समस्या वाले लोग

कमजोर पाचन वाले व्यक्ति

सेवन करने का सही तरीका

गोंद कतीरा को रातभर पानी में भिगोकर रखें। सुबह यह फूलकर जेली जैसा बन जाता है। इसे ठंडे दूध, शरबत या पानी में मिलाकर सेवन किया जा सकता है। गोंद कतीरा गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने, हाइड्रेट बनाए रखने और पाचन सुधारने का एक प्रभावी प्राकृतिक उपाय है। हालांकि, इसका सेवन सीमित मात्रा में और अपनी शारीरिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए।

रिपोर्ट : कौशिकी गुप्ता

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