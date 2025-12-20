T20 World Cup 2026 से क्यों ड्रॉप हुए शुभमन गिल? चयन समिति के अध्यक्ष अगरकर ने बताई ये बड़ी वजह

नई दिल्ली। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल (Shubman Gill) पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म में चल रहे हैं। शुभमन गिल (Shubman Gill) चोटिल होने के कारण दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के खिलाफ पांचवां टी20 मैच नहीं खेल सके थे और उनकी जगह संजू सैमसन (Sanju Samson) को प्लेइंग-11 में जगह मिली थी। सैमसन ने अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत की और एक बार फिर टीम में अपनी उपयोगिता साबित की। इसका नतीजा ये रहा कि अब उन्हें टी20 विश्व कप (T20 World Cup) और न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए चुने गए स्क्वॉड में शामिल नहीं किया गया है।

क्यों ड्रॉप हुए गिल?

चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर (Selection committee chairman Ajit Agarkar) ने टी20 विश्व कप टीम का एलान करते हुए बताया कि गिल को कॉम्बिनेशन के चलते उन्हें ड्रॉप किया गया है। दरअसल, टीम प्रबंधन टॉप ऑर्डर में विकेटकीपर को खिलाना चाहता है, जिसके चलते शुभमन गिल (Shubman Gill) को ड्रॉप कर संजू सैमसन (Sanju Samson) को मौका दिया गया है। वहीं, ईशान किशन को भी बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज उनके बैकअप के तौर पर शामिल किया गया है। जितेश भी ड्रॉप कर दिए गए हैं। गिल को इस साल अपने प्रदर्शन के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। उन्होंने 15 मैचों में सिर्फ 291 रन बनाए हैं, जिसमें वह एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में चोटिल हो गए थे गिल

दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई पांच मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी दो मुकाबलों से पहले गिल चोटिल हो गए थे। लखनऊ में नेट सत्र के दौरान गिल के पैर की अंगुली में चोट लग गई थी जिसके बाद सैमसन ने सलामी बल्लेबाज के तौर पर वापसी करते हुए सीरीज के पांचवें और अंतिम महत्वपूर्ण मैच में 22 गेंद में 37 रन बनाए। इसका इनाम उन्हें चयन समिति ने अब दिया है। वह बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज टी20 विश्व कप स्क्वॉड में शामिल किए गए हैं।