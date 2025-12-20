  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. T20 World Cup 2026 से क्यों ड्रॉप हुए शुभमन गिल? चयन समिति के अध्यक्ष अगरकर ने बताई ये बड़ी वजह

T20 World Cup 2026 से क्यों ड्रॉप हुए शुभमन गिल? चयन समिति के अध्यक्ष अगरकर ने बताई ये बड़ी वजह

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल (Shubman Gill) पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म में चल रहे हैं। शुभमन गिल (Shubman Gill) चोटिल होने के कारण दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के खिलाफ पांचवां टी20 मैच नहीं खेल सके थे और उनकी जगह संजू सैमसन को प्लेइंग-11 में जगह मिली थी।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल (Shubman Gill) पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म में चल रहे हैं। शुभमन गिल (Shubman Gill) चोटिल होने के कारण दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के खिलाफ पांचवां टी20 मैच नहीं खेल सके थे और उनकी जगह संजू सैमसन (Sanju Samson) को प्लेइंग-11 में जगह मिली थी। सैमसन ने अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत की और एक बार फिर टीम में अपनी उपयोगिता साबित की। इसका नतीजा ये रहा कि अब उन्हें टी20 विश्व कप (T20 World Cup) और न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए चुने गए स्क्वॉड में शामिल नहीं किया गया है।

पढ़ें :- IND vs SA Live : चौथे टी20 मैच से शुभमन गिल चोट के कारण आउट, घने कोहरे की वजह से टॉस में देरी, 6:50 बजे अंपायर निरीक्षण करेंगे

क्यों ड्रॉप हुए गिल?

चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर (Selection committee chairman Ajit Agarkar) ने टी20 विश्व कप टीम का एलान करते हुए बताया कि गिल को कॉम्बिनेशन के चलते उन्हें ड्रॉप किया गया है। दरअसल, टीम प्रबंधन टॉप ऑर्डर में विकेटकीपर को खिलाना चाहता है, जिसके चलते शुभमन गिल (Shubman Gill)  को ड्रॉप कर संजू सैमसन (Sanju Samson) को मौका दिया गया है। वहीं, ईशान किशन को भी बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज उनके बैकअप के तौर पर शामिल किया गया है। जितेश भी ड्रॉप कर दिए गए हैं। गिल को इस साल अपने प्रदर्शन के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। उन्होंने 15 मैचों में सिर्फ 291 रन बनाए हैं, जिसमें वह एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में चोटिल हो गए थे गिल

दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई पांच मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी दो मुकाबलों से पहले गिल चोटिल हो गए थे। लखनऊ में नेट सत्र के दौरान गिल के पैर की अंगुली में चोट लग गई थी जिसके बाद सैमसन ने सलामी बल्लेबाज के तौर पर वापसी करते हुए सीरीज के पांचवें और अंतिम महत्वपूर्ण मैच में 22 गेंद में 37 रन बनाए। इसका इनाम उन्हें चयन समिति ने अब दिया है। वह बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज टी20 विश्व कप स्क्वॉड में शामिल किए गए हैं।

पढ़ें :- IND vs SA 4th T20I Playing XI: चौथे टी20 के लिए भारतीय टीम में देखने को मिलेंगे दो बड़े बदलाव; इन प्लेयर्स का बाहर होना तय

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

T20 World Cup 2026 से क्यों ड्रॉप हुए शुभमन गिल? चयन समिति के अध्यक्ष अगरकर ने बताई ये बड़ी वजह

T20 World Cup 2026 से क्यों ड्रॉप हुए शुभमन गिल? चयन समिति...

VIDEO-हार्दिक पंड्या ने अहमदाबाद में अर्धशतक जड़ने के बाद ऐसे किया सेलिब्रेट, गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा को दिया फ्लाइंग-किस

VIDEO-हार्दिक पंड्या ने अहमदाबाद में अर्धशतक जड़ने के बाद ऐसे किया सेलिब्रेट,...

T20 World Cup 2026 : वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, सूर्य कुमार कप्तान और अक्षर पटेल होंगे उपकप्तान

T20 World Cup 2026 : वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का...

भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 3-1 से हराकर नाम की सीरीज, 30 रन से जीता पांचवां टी20 मैच

भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 3-1 से हराकर नाम की सीरीज, 30...

'क्रिकेट प्रेमियों को धोखा न दें...' BCCI को थरूर की सलाह- कोहरे के मौसम में उत्तर भारत में कोई मैच न रखे

'क्रिकेट प्रेमियों को धोखा न दें...' BCCI को थरूर की सलाह- कोहरे...

'उत्तर भारत में सर्दियों में क्रिकेट बंद करो...' BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का बड़ा बयान

'उत्तर भारत में सर्दियों में क्रिकेट बंद करो...' BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला...