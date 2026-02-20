  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. अमेरिका को खुश करने के लिए हमारे किसानों की कुर्बानी क्यों दी गई? राहुल गांधी ने ट्रेड डील पर एक बार फिर उठाया सवाल

अमेरिका को खुश करने के लिए हमारे किसानों की कुर्बानी क्यों दी गई? राहुल गांधी ने ट्रेड डील पर एक बार फिर उठाया सवाल

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, व्यापार समझौते पर संसद में अपने भाषण में मैंने Jiu-Jitsu का उदाहरण क्यों इस्तेमाल किया? अमेरिकियों को खुश करने के लिए हमारे किसानों की कुर्बानी क्यों दी गई? अमेरिका को हमारे तेल आयात तय करने देकर भारत की ऊर्जा सुरक्षा से समझौता क्यों किया गया?

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमेरिकी ट्रेड डील पर एक बार फिर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि, अमेरिका को खुश करने के लिए हमारे किसानों की कुर्बानी दी गयी है। मोदी जी ऐसा समझौता क्यों मानेंगे, जिसमें भारत इतना कुछ दे रहा और बदले में बहुत कम मिलता दिख रहा है? इस शर्मनाक आत्मसमर्पण का जवाब प्रधानमंत्री पर डाले गए “grips” और “chokes” में छिपा है।

पढ़ें :- रामचेत मोची की दुकान पर रुके राहुल गांधी, उनकी मौत पर व्यक्त की संवेदना, बेटे राघव को हर संभव मदद का दिया आश्वासन

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, व्यापार समझौते पर संसद में अपने भाषण में मैंने Jiu-Jitsu का उदाहरण क्यों इस्तेमाल किया? अमेरिकियों को खुश करने के लिए हमारे किसानों की कुर्बानी क्यों दी गई? अमेरिका को हमारे तेल आयात तय करने देकर भारत की ऊर्जा सुरक्षा से समझौता क्यों किया गया?

उन्होंने आगे कहा, बिना किसी पारस्परिक वादे के, हर साल $100 बिलियन का अमेरिकी आयात बढ़ाने पर सहमति क्यों दी गई? मैंने यह क्यों कहा कि यह समझौता भारत को एक data colony बना सकता है? मोदी जी ऐसा समझौता क्यों मानेंगे, जिसमें भारत इतना कुछ दे रहा और बदले में बहुत कम मिलता दिख रहा है? इस शर्मनाक आत्मसमर्पण का जवाब प्रधानमंत्री पर डाले गए “grips” और “chokes” में छिपा है।

 

पढ़ें :- ट्रेड डील के जरिए सरकार किसानों को करना चाहती है कमजोर, अमेरिका के साथ की गई है ये एकतरफा डील: सचिन पायलट

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

विनोद जाखड़ NSUI के नये अध्यक्ष नियुक्त, आरएसएस के कार्यक्रम का विरोध करने पर पिछले साल 17 दिन काटी थी जेल

विनोद जाखड़ NSUI के नये अध्यक्ष नियुक्त, आरएसएस के कार्यक्रम का विरोध...

Himachal Pradesh Entry Fee : पहाड़ों की ठंडी हवा अब जेब पर भारी पड़ सकती है,हिमाचल सरकार ने एंट्री फीस में की करीब ढाई गुना बढ़ोतरी

Himachal Pradesh Entry Fee : पहाड़ों की ठंडी हवा अब जेब पर...

VIDEO : यूथ कांग्रेस AI Summit में जमकर काटा हंगामा, भारत मंडपम में टी-शर्ट उतारकर 'PM is Compromised' के लगाए नारे

VIDEO : यूथ कांग्रेस AI Summit में जमकर काटा हंगामा, भारत मंडपम...

अमेरिका को खुश करने के लिए हमारे किसानों की कुर्बानी क्यों दी गई? राहुल गांधी ने ट्रेड डील पर एक बार फिर उठाया सवाल

अमेरिका को खुश करने के लिए हमारे किसानों की कुर्बानी क्यों दी...

अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर बड़ा अटैक, बोले- क्या DEAL ने मुंह पर लगा दी SEAL? ये देश के सम्मान का मामला है, स्पष्टीकरण अपेक्षित है

अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर बड़ा अटैक, बोले- क्या DEAL ने...

रामचेत मोची की दुकान पर रुके राहुल गांधी, उनकी मौत पर व्यक्त की संवेदना, बेटे राघव को हर संभव मदद का दिया आश्वासन

रामचेत मोची की दुकान पर रुके राहुल गांधी, उनकी मौत पर व्यक्त...