अमेरिका को खुश करने के लिए हमारे किसानों की कुर्बानी क्यों दी गई? राहुल गांधी ने ट्रेड डील पर एक बार फिर उठाया सवाल

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमेरिकी ट्रेड डील पर एक बार फिर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि, अमेरिका को खुश करने के लिए हमारे किसानों की कुर्बानी दी गयी है। मोदी जी ऐसा समझौता क्यों मानेंगे, जिसमें भारत इतना कुछ दे रहा और बदले में बहुत कम मिलता दिख रहा है? इस शर्मनाक आत्मसमर्पण का जवाब प्रधानमंत्री पर डाले गए “grips” और “chokes” में छिपा है।
उन्होंने आगे कहा, बिना किसी पारस्परिक वादे के, हर साल $100 बिलियन का अमेरिकी आयात बढ़ाने पर सहमति क्यों दी गई? मैंने यह क्यों कहा कि यह समझौता भारत को एक data colony बना सकता है? मोदी जी ऐसा समझौता क्यों मानेंगे, जिसमें भारत इतना कुछ दे रहा और बदले में बहुत कम मिलता दिख रहा है? इस शर्मनाक आत्मसमर्पण का जवाब प्रधानमंत्री पर डाले गए “grips” और “chokes” में छिपा है।