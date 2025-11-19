दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ क्या दूसरे टेस्ट मैच में खेलेंगे कप्तान शुभमन गिल? अब उनके स्वास्थ्य को लेकर आई ये बड़ी अपडेट

नई दिल्ली। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। पहले टेस्ट में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय टीम दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराकर सीरीज में बराबरी करना चाहती है। इन सबके बीच भारतीय टीम को बड़ी राहत की खबर मिली है। दरअसल, चोटिल हुए कप्तान शुभमन गिल अपनी गर्दन की चोट के बावजूद गुवाहाटी के ​लिए टीम के साथ रवाना होंगे लेकिन यह अभी भी साफ नहीं है कि वो मैदान में उतरेंगे या नहीं। बीसीसीआई ने बुधवार को इस बात की आधिकारिक पुष्टि की।

दरअसल, कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन कप्तान शुभमन गिल गंभीर गर्दन दर्द के कारण रिटायर हो गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल जाना पड़ा था। भारत वह मुकाबला 30 रन से हार गया और गिल की चोट ने टीम मैनेजमेंट की चिंता और बढ़ा दी थी। हालांकि, अब उनके स्वास्थ्य को लेकर अच्छी खबर सामने आयी है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने बयान जारी करते हुए कहा कि, ‘शुभमन को उपचार से काफी राहत मिल रही है और वह 19 नवंबर को टीम के साथ गुवाहाटी रवाना होंगे। उनकी स्थिति पर बीसीसीआई की मेडिकल टीम नजर रखेगी और दूसरे टेस्ट में खेलने को लेकर फैसला बाद में लिया जाएगा।’

गुवाहाटी में 22 नवंबर से सीरीज का दूसरा टेस्ट शुरू होना है और टीम इंडिया 0-1 से पीछे है। ऐसे में कप्तान गिल का खेलना बेहद अहम होगा, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में उनकी उपलब्धता बेहद संदिग्ध मानी जा रही है। शुभमन गिल के खेलने की संभावना बेहद कम दिख रही है, इसलिए सेलेक्टर्स ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आंध्र प्रदेश के युवा ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी को दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ भारत ए की चल रही सीरीज से तुरंत हटा दिया गया है और वह कोलकाता पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि रेड्डी मंगलवार के नेट सत्र में शामिल नहीं हुए, लेकिन वह टीम के साथ जुड़े रहेंगे ताकि गिल के अंतिम निर्णय के बाद उन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सके।