Bigg Boss 19: क्या मैं अपनी बहन के साथ सो जाऊंगा? इविक्शन के बाद Baseer Ali ने सलमान ,आवेज , अभिषेक पर कसा तंज़

बिग बॉस 19 से बाहर होने के बाद बसीर ने मेकर्स और सलमान खान पर लगातार कई आरोप लगा रहे हैं । उनका कहना है कि मालती और अमाल ने उनकी सेक्शुऐलिटी के बारे में बात की तो सलमान खान ने उनको क्यों नहीं टोका। बसीर बोले कि ऐसी गॉसिप से तो उनका तो पूरा फ्यूचर खराब हो सकता है। उन्होंने सवाल किया कि प्रणित ने कहा कि इसको अपनी बहन भी चलेगी, सलमान या बिग बॉस ने इस बात पर कुछ क्यों नहीं बोला।
सलमान ने क्यों नहीं टोका
बिग बॉस 19 के नौंवे वीक में हुए डबल इविक्शन में बसीर और नेहल बाहर हो चुके हैं। बाहर आने के बाद बसीर ने मेकर्स पर बायस्ड होने का आरोप लगाया। एक मीडिया ने बसीर से सवाल किया कि मालती और अमाल के बीच एक बातचीत हुई थी। इसमें उनकी सेक्शुऐलिटी पर सवाल उठाया गया था। क्या उन्हें इस बारे में पता है? इस पर बसीर ने जवाब दिया, ‘मुझे शो से निकलने के बाद ही इस बारे में पता चला। सवाल उठना चाहिए कि अमाल ने मुझे क्यों नहीं बताया। सवाल ये भी उठना चाहिए कि मालती ने अमाल से मेरी सेक्शुऐलिटी के बारे में क्यों पूछा वो मुझसे भी पूछ सकती थी। इससे बड़ा सवाल पता है क्या है? बिग बॉस ने और सलमान खान ने इस बात को अड्रेस क्यों नहीं किया।’
क्या मैं बहन के साथ सो जाऊंगा?
बसीर बोलते हैं, प्रणित ने मेरे लिए एक बात बोली है, इसके लिए तो इसकी बहन भी चलेगी, क्या मतलब है इसका कि मैं अपनी बहन के साथ सो जाऊंगा? बिग बॉस ने ये क्लिप बाहर डाली जो सोशल मीडिया पर चल रही है, तो बिग बॉस का नहीं बनता था कि प्रणित को वीकेंड के वार पर पूछें कि तूने ऐसी बात बोली कैसे। जब बैठकर हंस रहे थे ये आवेज, बजाज तो उनसे सवाल उठाना नहीं बनता था?
शो में किया गया बुली
बता दें कि बसीर ने कहा कि उन्हें बुली किया गया, ऐसी बातें करके गंदगी फैलाई गई, इतने अच्छे शो पर तो ये सब नहीं बनता था कि सलमान सर का और बिग बॉस का इन सब मुद्दों पर नजर डालना।