  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. वनडे सीरीज से पहले होगा शुभमन गिल का फिटनेस टेस्ट? विजय हज़ारे ट्रॉफी में खेलेंगे दो मैच

वनडे सीरीज से पहले होगा शुभमन गिल का फिटनेस टेस्ट? विजय हज़ारे ट्रॉफी में खेलेंगे दो मैच

Shubman Gill at VHT: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 11 जनवरी से होने वाला है। इस सीरीज के लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम का ऐलान अब तक नहीं किया है। लेकिन, संभावना है कि 4 या 5 जनवरी को टीम घोषित की जाएगी। इससे पहले टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल की क्रिकेट  मैदान पर उतरने वाले हैं। गिल विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी घरेलू टीम के लिए खेलते हुए नजर आ सकते हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

Shubman Gill at VHT: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 11 जनवरी से होने वाला है। इस सीरीज के लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम का ऐलान अब तक नहीं किया है। लेकिन, संभावना है कि 4 या 5 जनवरी को टीम घोषित की जाएगी। इससे पहले टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल की क्रिकेट  मैदान पर उतरने वाले हैं। गिल विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी घरेलू टीम के लिए खेलते हुए नजर आ सकते हैं।

पढ़ें :- IND vs NZ: कब न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की वनडे स्क्वाड का होगा ऐलान? चयन पर ताजा अपडेट आया सामने

क्रिकबज के अनुसार, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज पहले शुभामन गिल, केएल राहुल और रविंद्र जड़ेजा अपने राज्य की टीम के लिए विजय हजारे ट्रॉफी के कम से कम दो मैच खेलते हुए नजर आने वाले हैं। इन खिलाड़ियों ने अपने घरेलू कमिटमेंट पूरे करने के लिए टूर्नामेंट में अपनी उपलब्धता के बारे में अपने स्टेट एसोसिएशन को बता दिया है। भारतीय टीम के टेस्ट और वनडे कप्तान गिल से पंजाब के लिए 3 और 6 जनवरी के मैच खेलने की उम्मीद है, जो उन दिनों जयपुर में सिक्किम और गोवा से खेलेगा।

विजय हजारे ट्रॉफी में दो मैच खेलने के बाद गिल को जल्द ही भारतीय टीम में शामिल होने के लिए स्टेट टीम छोड़नी होगी, जिसके 7-8 जनवरी को बड़ौदा में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे (11 जनवरी) के लिए इकट्ठा होने की उम्मीद है। बता दें कि साउथ अफ्रीका के पहले टेस्ट में गर्दन की चोट के बाद गिल क्रिकेट के मैदान से दूर हैं। ऐसे में उन्हें ये दो मैच फिर से लय पकड़ने में मददगार साबित हो सकते हैं।

रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि रविंद्र जडेजा ने सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन (SCA) को बताया है कि वह 6 और 8 जनवरी को सर्विसेज और गुजरात के खिलाफ मैच खेलेंगे। कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) ने कन्फर्म नहीं किया कि राहुल कौन से मैच खेलेंगे, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि उनके 3 और 6 जनवरी को अहमदाबाद में त्रिपुरा और राजस्थान के खिलाफ मैच खेल सकते हैं।

बता दें कि बीसीसीआई ने सभी खिलाड़ियों के विजय हजारे ट्रॉफी में खेलना अनिवार्य किया है। इस टूर्नामेंट में रोहित शर्मा और विराट कोहली से लेकर ऋषभ पंत तक बड़े चेहरे अपने स्टेट के लिए खेल रहे हैं। लेकिन, जसप्रीत बुमराह को बीसीसीआई ने छूट दे रखी है। बुमराह एक खास मामला हैं क्योंकि BCCI देश के मुख्य गेंदबाज़ पर ज़्यादा वर्कलोड डालने से बच रहा है।

पढ़ें :- IND vs NZ: हार्दिक-बुमराह को आराम, ऋषभ पंत बाहर; न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए बड़े बदलाव संभव

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

कोमा में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड चैंपियन बल्लेबाज; क्रिकेट फैंस कर रहे खिलाड़ी के लिए दुआएं

कोमा में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड चैंपियन बल्लेबाज; क्रिकेट फैंस कर रहे...

2025 के अंत में दीप्ति शर्मा के नाम दो महारिकॉर्ड: पुरुष व महिला क्रिकेट में पहली बार हुआ ऐसा

2025 के अंत में दीप्ति शर्मा के नाम दो महारिकॉर्ड: पुरुष व...

वनडे सीरीज से पहले होगा शुभमन गिल का फिटनेस टेस्ट? विजय हज़ारे ट्रॉफी में खेलेंगे दो मैच

वनडे सीरीज से पहले होगा शुभमन गिल का फिटनेस टेस्ट? विजय हज़ारे...

Year Ender 2025: इस साल के आखिर में ICC की सभी कैटेगरी में पुरुष और महिला रैंकिंग, देखें- कौन नंबर 1

Year Ender 2025: इस साल के आखिर में ICC की सभी कैटेगरी...

WPL 2026 से पहले RCB, DC और यूपी वॉरियर्ज को लगा बड़ा झटका! स्टार खिलाड़ियों ने नाम लिया वापस

WPL 2026 से पहले RCB, DC और यूपी वॉरियर्ज को लगा बड़ा...

T20I Batter Rankings: शेफाली वर्मा ने टी20आई रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग, खतरे में नंबर-1 की कुर्सी

T20I Batter Rankings: शेफाली वर्मा ने टी20आई रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग,...