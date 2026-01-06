क्या भारत में भी कुछ ऐसा होगा जैसा वेनेजुएला में हुआ? कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण का विवादित बयान

Mumbai: वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका की ओर से अगवा किए जाने की घटना से पूरी दुनिया हैरान है। अमेरिका की कार्रवाई को कई देशों ने संप्रभुता पर हमला करार दिया है। इस बीच, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने वेनेजुएला की घटना को लेकर विवादित टिप्पणी की है। चव्हाण ने कहा कि क्या भारत में भी कुछ ऐसा होगा जैसा वेनेजुएला में हुआ?

कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने सोमवार को आईएएनएस से बातचीत में भारत और अमेरिका के बीच मौजूदा संबंधों पर चर्चा की। चव्हाण ने कहा, “50 प्रतिशत टैरिफ के साथ, व्यापार बिल्कुल संभव नहीं है। असल में, यह भारत-अमेरिका व्यापार को रोकने जैसा है, खासकर भारत से अमेरिका को होने वाले एक्सपोर्ट को। क्योंकि सीधा बैन नहीं लगाया जा सकता, इसलिए व्यापार रोकने के लिए टैरिफ को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। भारत को यह सहना पड़ेगा।”

चव्हाण ने आगे कहा, “हमारे लोग पहले अमेरिका को एक्सपोर्ट से जो मुनाफा कमाते थे, वह अब नहीं मिलेगा। हमें दूसरे बाज़ारों की तलाश करनी होगी, और उस दिशा में कोशिशें पहले से ही चल रही हैं…. तो सवाल यह है: आगे क्या होगा? क्या भारत में भी कुछ ऐसा होगा जैसा वेनेजुएला में हुआ? क्या मिस्टर ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री को किडनैप कर लेंगे?”

रूसी तेल के आयात पर उन्होंने कहा, “मेरी जानकारी के अनुसार, और जैसा कि आज के इंडियन अखबार में बताया गया है, भारत पहले से ज़्यादा मात्रा में रूस से तेल खरीद रहा है, कम नहीं कर रहा है। भारत एक संप्रभु देश है, और सरकार को अपने लोगों के हित में फैसले लेने चाहिए। अगर रूस सस्ता तेल दे रहा है, तो उसे खरीदने में कोई बुराई नहीं है, चाहे अमेरिकी सरकार कुछ भी करे।”