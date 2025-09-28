सलमान की फिल्म देखने के लिए थिएटर खरीदेंगी तान्या? उड़ा मजाक, हंस-हंसकर लोटपोट हुए भाईजान

बिगबॉस 19 का वीकेंड वार जबर्दस्त रहा जो दर्शकों को खूब एंजॉय कराया। बता दें की शो में गौहर खान ने अपने जेठ को आईना दिखया। वहीं सलमान खान अमाल मालिक और बसीर अली फटकारते हुए दिखे।

तान्या मित्तल की हुई वाहवाही

शो के अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो सामने आ चुका है। जहां इस हफ्ते बिग बॉस में कई सितारे गेस्ट के तौर पर नजर आने वाले हैं। वीकेंड का वार में वरुण धवन और जाह्नवी कपूर अपनी फिल्म ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ को प्रमोट करते दिखेंगे। दोनों फिल्म की पूरी कास्ट के साथ शो में पहुंचे। ये सब सलमान खान और कंटेस्टेंट्स संग मस्ती मजाक करते दिखेंगे।

एक्टर मनीष पॉल बिग बॉस 19 की सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट तान्या मित्तल का मजाक उड़ाते दिखे. मनीष पॉल ने तान्या से पूछा- जब आपको कोई फिल्म देखनी होती है तो क्या पूरा थिएटर बुक कराती हैं या फिर अकेली चली जाती हैं? इस सवाल पर एक्टर रोहित सराफ बीच में बोलते हैं कि तान्या थिएटर खरीद ही लेती हैं. तान्या ये सुनकर कहती हैं कि बिग बॉस के बाद उनका यही प्लान है.

सलमान खान की तान्या संग मस्ती

वहीं तान्या मित्तल के बात पर सलमान खान चुटकी लेते हुए पूछते हैं – क्या उसमें सिर्फ मेरी पिक्चर्स लगेंगी? तान्या संग हुई सितारों की मस्ती को सभी घरवाले भी खूब एन्जॉय करते नजर आए। वहीं शो में इस हफ्ते बिग बॉस ओटीटी-2 के कंटेस्टेंट अभिषेक मल्हान और स्टैंडअप कॉमेडियन और एक्टर हर्ष गुजराल भी शिरकत करेंगे। हर्ष और अभिषेक साथ मिलकर तान्या की अमीरी का मजाक उड़ाते दिखेंगे। हर्ष गुजराल ने कहा- मैं कितना भी फेंक लूं लेकिन तान्या से ज्यादा नहीं फेंक सकता. कुल-मिलाकर रविवार के एपिसोड में सबसे ज्यादा लाइमलाइट तान्या मित्तल को मिलने वाली है. प्रोमो वीडियो में भी तान्या की सबसे ज्यादा चर्चा होती दिखाई दे रही है. प्रोमो वीडियो फैंस को भी काफी एंटरटेनिंग लग रहे हैं. फैंस अब एपिसोड का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं. वैसे आपका क्या कहना है?