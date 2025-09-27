Vera Bedi :क्या वेरा जल्द रखेंगी बॉलीवुड में कदम? रजत की बेटी का करीना कपूर से हो रहा compare

बॉलीवुड के फेमस एक्टर रजत बेदी जो काफी दिनो बाद आर्यन खान के सीरीज ‘ द बैड ऑफ बॉलीवुड’ में नज़र आने के बाद एक्टर से ज्यादा उनकी बेटी चर्चाओं में आ गयी है। अभिनेता की बेटी वेरा खूब वाहवाही लूट रही हैं नेटीजन्स तुलना करीना कपूर से कर रहे हैं। आइए जानते हैं ही इसे लेकर रजत ने क्या कुछ कहा

करीना कपूर से हुई वेरा की तुलना

बता दें की रजत की बेटी वेरा ने तब सबका ध्यान खींच जब वो वह अपने पिता के साथ सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के प्रीमियर में पहुंचीं. उनकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी। इसके बाद यूजर्स उनकी खूबसूरती की तारीफें करते नजर आने लगे। वहीं कुछ लोग उसकी तुलना करीना कपूर से करने लगे। किसी ने लिखा कि वेरा करीना से ज्यादा खूबसूरत हैं तो, किसी ने लिखा कि करीना तो करीना हैं, लेकिन वेरा भी बिल्कुल वैसी ही दिखती हैं.

इस मामले पर क्या सोचते हैं रजत

रजत बेदी ने एक एक चैनल से इंटरव्यू से बातचीत के दौरान कहा कि वह मानते हैं कि इस वक्त सिर्फ वह ही नहीं, उनका पूरा परिवार सुर्खियों में बना हुआ है। उनका कहना है कि अचानक इतनी लाइमलाइट मिलना उनके परिवार के लिए एक नया एक्सपीरियंस है। उनके शो की वजह से उनके बच्चे भी सोशल मीडिया वायरल हो रहे हैं, और यह कमाल की बात है। करीना कपूर से अपनी बेटी की तुलना पर वह बताते हैं कि वेरा इससे बेहद खुश हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ इंडिया से ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी खूब तारीफें मिल रही हैं. रजत आगे कहते हैं कि वेरा बहुत सीधी सी लड़की है और इस तरह की चीजें उनके साथ पहली बार हो रही हैं. यह पहली बार है कि वह अपने पिता के साथ किसी इवेंट में नजर आई हैं।

क्या वेरा जल्द रखेंगी बॉलीवुड में कदम?

रजत ने बताया कि अब उनके बच्चे भी शोबिज में कदम रखना चाहते हैं. उनके बेटे विवान ने आर्यन खान के साथ अपने डेब्यू शो पर दो साल काम किया है और इंडस्ट्री में कदम रखने के तैयारी कर रहे हैं. आगे उनसे जब बेटी वेरा के शोबिज में आने के बारे में पूछा गया तब उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने पहले तो ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन अब वह भी इस बारे में सोच रही है।