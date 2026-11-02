Winter Exercise : सर्दियों में फिट रहने के लिए व्यायाम के दौरान इस बात का रखें ध्यान ,  गाइड की मदद लें

Winter Exercise : सर्दियों में फिट रहने के लिए व्यायाम करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने शरीर को अचानक ठंड के प्रभाव से बचाएं। वर्कआउट से पहले वार्म-अप को कभी न छोड़ें। ठंडे मौसम में हमारी Muscles और जोड़ अधिक अकड़ जाते हैं, जिससे चोट (इंजरी) लगने का खतरा काफी बढ़ जाता है।

वार्म-अप और कूल-डाउन

गतिशील वार्म-अप (Dynamic Warm-up): सर्दियों में सीधे कठिन व्यायाम या योगासन शुरू न करें। शुरुआत में 10-15 मिनट हल्के स्ट्रेचिंग, गर्दन और पैरों के मूवमेंट या धीमी वॉक से शरीर का तापमान बढ़ाएं। इससे रक्त संचार (Blood Circulation) सुचारू होता है।

कूल-डाउन (Cool-down): वर्कआउट खत्म होने के बाद शरीर को धीरे-धीरे सामान्य तापमान पर लाने के लिए अंत में स्थिर स्ट्रेचिंग (Static Stretching) जरूर करें।

कपड़ों का सही चुनाव

व्यायाम के दौरान शरीर गर्म होने पर पसीना आता है। यदि पसीना कपड़ों में रुक जाए, तो हवा लगने से तेजी से ठंड लग सकती है।

थर्मल या सिंथेटिक बेस लेयर

सबसे अंदर पसीना सोखने वाले और जल्दी सूखने वाले सिंथेटिक (जैसे पॉलिप्रोपाइलीन) कपड़े पहनें।

ऊपरी परत

इसके ऊपर जरूरत के अनुसार गर्म और हवा/पानी रोकने वाली जैकेट पहनें, जिसे गर्मी लगने पर निकाला जा सके। अपने सिर, हाथों और पैरों को भी ढककर रखें।

सही समय और स्थान का चयन

धूप निकलने का इंतजार करें

बहुत सुबह अत्यधिक ठंड और कोहरे में बाहर वर्कआउट करने से बचें। सर्दियों में सूर्योदय के बाद या धूप निकलने पर पार्क या खुली जगह में व्यायाम करना फेफड़ों और श्वसन तंत्र के लिए बेहतर होता है।

इंदौर विकल्प: यदि बाहर बहुत ज्यादा ठंड या कोहरा हो, तो घर के भीतर ही सूर्य नमस्कार, योग, प्राणायाम या हल्के वजन के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें।

हाइड्रेशन

अक्सर सर्दियों में प्यास कम लगती है, लेकिन व्यायाम के दौरान शरीर से पानी (पसीने और सांस के जरिए) कम होता रहता है। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए वर्कआउट से पहले, बीच में और बाद में गुनगुना या सामान्य पानी थोड़ा-थोड़ा पीते रहें।

सर्दियों में शरीर को सक्रिय और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए उपयुक्त योगासनों और प्राणायाम के सही तरीकों को समझने के लिए आप इस वीडियो गाइड की मदद ले सकते हैं।