winter hill station : दिसंबर के महीने में घूमें ये हिल स्टेशन , खूबसूरत नजारे देखने को मिलेगा

कंपकपाती ठंड के समय के समय में देश के ज्यादातर हिस्से सफेद बर्फ की चादर से ढक जाते हैं। इन जगहों की मनोरम खूबसूरती देखते ही बनती है।
चोपता, उत्तराखंड
उत्तराखंड के चोपता को’Mini Switzerland of India’ कहा जाता है। सर्दियों में यहां बर्फ से ढके खुले मैदान, रोमांचक शांत ट्रेकिंग रास्ते और तारों वाला खूबसूरत आसमान देखने को मिलता है। मन की शान्ति के लिए तुंगनाथ और चंद्रशिला जाने वाले ट्रेकर्स के लिए ये जगह बहुत अच्छी है, क्योंकि यहां भीड़ कम होती है और आप नेचर को फील कर सकते हैं।
बीर बिलिंग, हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश के बीर बिलिंग, हिमाचल प्रदेश पैराग्लाइडिंग और शांत तिब्बती कैफे के लिए जाना जाता है। यहां रोमांच और सुकून दोनों के मिश्रण का अनोखा अनुभव मिलता है। सर्दियों में यहां का आसमान बिल्कुल साफ रहता है, जिससे उड़ान भरना, ध्यान करना या प्रकृति के बीच आराम से काम करना और भी आनंददायक हो जाता है।
उत्तराखंड, कनाताल
कनाताल, उत्तराखंड सर्दियों में घूमने के लिए एक शांत और सुंदर जगह है। यहां जंगलों के रास्ते, खूबसूरत घाटियों के नजारे और Comfortable campsite मिलते हैं। ये भीड़ वाले हिल स्टेशनों से दूर एक शांत ऑप्शन है। यहां आप सूर्यास्त देख सकते हैं और दिसंबर की तारों भरी ठंडी रातों में कैंप फायर के मजे उठा सकते हैं।