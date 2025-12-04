Winter Skincare Tips : सर्दियों में रूखी त्वचा के लिए अपनाएं ये आसान स्किन केयर टिप्स,पूरे सीजन हेल्दी ग्लो भी बनाए रखेंगे

Winter Skincare Tips : सर्दियों में बहने वाली हवाएं शरीर को प्रभावित करती है। तापमान गिरने और हवा में नमी कम होने से स्किन बैरियर कमजोर होने लगता है, जिसकी वजह से रूखापन, जलन और समय से पहले झुर्रियां दिखने लगती हैं। तो आइये जानते हैं वो आसान से टिप्स जो सर्दियों में आपकी त्वचा को सूखने से भी बचाएंगे और पूरे सीजन हेल्दी ग्लो भी बनाए रखेंगे।

गर्म पानी से चेहरा धोना

सर्दियों में गर्म पानी अच्छा तो लगता है, लेकिन यही आपकी त्वचा के जरूरी प्राकृतिक तेल खींच लेता है। इससे चेहरा खिंचा हुआ, सूखा और जल्दी बारीक झुर्रियों वाला दिखने लगता है। इसलिए चेहरा धोते समय हल्के गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करें।

चेहरा धोकर क्रीम न लगाना

ठंड़ के मौसम में थोड़ी गाढ़ी, पोषण देने वाली क्रीम लगाना जरूरी है ताकि नमी बनी रहे।

विटामिन वाली सीरम

विटामिन वाला सीरम असरदार होता है, लेकिन इसे सीधे सूखी त्वचा पर लगाने से जलन और खारिश बढ़ सकती है। सही तरीका यह है कि पहले हल्का-सा नमी देने वाला सीरम लगाएं और फिर विटामिन वाला सीरम। सुबह बाहर निकलते समय सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल न भूलें।

फेसवॉश

ठंउ़ में हल्का, कोमल और संतुलित फेसवॉश सबसे अच्छा रहता है, जो साफ भी करे और त्वचा को नुकसान भी न पहुंचाए।

सुबह पानी गर्म पिए

सुबह सबसे पहले एक गिलास पानी पिएं और उसके बाद ही चाय-कॉफी लें।

सर्दी में सनस्क्रीन

ठंड में बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है चाहे मौसम कैसा भी हो।

सर्दियों में सुबह की छोटी-छोटी आदतों में बदलाव करके आप अपनी त्वचा को सूखापन, जलन और जल्दी उम्र दिखने से बचा सकते हैं।