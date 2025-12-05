winter shuper food: सर्दियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ये खाएं सुपरफूड, रक्त शर्करा को प्रभावित नहीं करते

  1. हिन्दी समाचार
सर्दी में उचित खान से आप बीमारियों से दूर रह सकते हैं। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। सर्दियों में गुड़ का सेवन बहुत लाभकारी माना जाता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

winter super food : सर्दी में उचित खान से आप बीमारियों से दूर रह सकते हैं। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। सर्दियों में गुड़ का सेवन बहुत लाभकारी माना जाता है। यह प्राकृतिक स्वीटनर खनिजों से भरपूर है और प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने, पाचन में सहायता करने और त्वरित ऊर्जा प्रदान करने में मदद कर सकता है। प्राकृतिक स्वीटनर (Natural Sweeteners) वे मीठे पदार्थ होते हैं जो पौधों या न्यूनतम संसाधित स्रोतों से प्राप्त होते हैं।

प्राकृतिक स्वीटनर के पोषक तत्व
शहद (Honey): प्राकृतिक रूप से मीठा, Antioxidants से भरपूर, लेकिन कैलोरी होती है।

खजूर (Dates): फाइबर और पोषक तत्वों से भरपूर, पेस्ट या सिरप के रूप में उपयोग होता है।

गुड़ (Jaggery): आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर, पाचन के लिए अच्छा।

स्टेविया (Stevia): पौधे से प्राप्त, शून्य कैलोरी वाला, मधुमेह रोगियों के लिए लोकप्रिय।

मेपल सिरप (Maple Syrup): खनिजों से भरपूर, बेकिंग और पेय पदार्थों में उपयोग होता है।

नारियल चीनी (Coconut Sugar): नारियल के पेड़ के रस से बनती है, ब्राउन शुगर से मिलती-जुलती।

फायदे
पोषक तत्व: सफेद चीनी की तुलना में विटामिन, खनिज और Antioxidants प्रदान करते हैं।

कम प्रोसेस्ड
मधुमेह के अनुकूल: कुछ, जैसे स्टेविया और भिक्षु फल, रक्त शर्करा को प्रभावित नहीं करते।

