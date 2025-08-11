Wireless Charging Power Bank :  UBON ने लॉन्च किया 10,000mAh की कैपेसिटी वाला मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग पावर बैंक

Wireless Charging Power Bank : मोबाइल एक्सेसरीज ब्रांड UBON ने नया वायरलेस चार्जिंग पावर बैंक, PB-X106 MAGNO POWER लॉन्च किया है। नया चार्जर यूजर्स की चार्जिंग की बदलती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह कॉम्पैक्ट पावर बैंक वायरलेस फास्ट चार्जिंग (Compact Power Bank Wireless Fast Charging) उपलब्ध कराता है। इसमें आकर्षक डिजाइन के साथ कन्विनिएंस का कॉम्बिनेशन (Combination of Convenience) मिलता है। इस पावर बैंक को दो कलर्स – व्हाइट और ब्लैक में उपलब्ध कराया है।

PB-X106 MAGNO POWER में 22.5 W फास्ट चार्जिंग और 15 W मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग के लिए सपोर्ट है। इसमें पावर डिलीवरी के लिए भी सपोर्ट है।

फोल्डेबल स्टैंड

इस पावर बैंक में एक अलग फीचर इसका फोल्डेबल स्टैंड (Foldable Stand) है जिससे यूजर्स अपने डिवाइसेज को एक दिखने में आसान एंगल पर रख सकते हैं।

कॉम्पैक्ट डिजाइन

इसके कॉम्पैक्ट डिजाइन (Compact Design) के कारण इसे यूजर्स को साथ लेकर जाने में आसानी होगी। PB-X106 MAGNO POWER का भार लगभग 202 ग्राम का है।

राउंडेड कर्व्स

इसका स्लीक डिजाइन राउंडेड कर्व्स (Sleek Design Rounded Curves) के साथ है। इसमें एक अलग दिखने वाला सेंट्रल पावर शेप मार्क कॉपर वायर के रिंग के साथ है।

कलर्स ,स्पीड, स्टाइल

UBON ने इस पावर बैंक को दो कलर्स – व्हाइट और ब्लैक में उपलब्ध कराया है। इसका प्राइस 3,599 रुपये का है। यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के अलावा कंपनी के ऑथराइज्ड रिटेल आउटलेस पर उपलब्ध होगा। UBON ने कहा, “PB-X106 MAGNO POWER के साथ हम यह बताना चाहते हैं कि एक पावर बैंक क्या कर सकता है। यह एक चार्जिंग डिवाइस से अधिक है। यह स्पीड, स्टाइल और वायरलेस की सुविधा की मांग करने वाले यूजर्स के लिए एक स्मार्ट सॉल्यूशन हो सकता है। इसे यूजर्स को कनेक्टेड रखने के लिए बनाया गया है।”

कैपेसिटी

PB-X106 MAGNO POWER की 10,000 mAh की कैपेसिटी से यह अधिक पावर वाले डिवाइसेज को भी आसानी से चार्ज कर सकता है।