  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. Women’s T20 WC 2026 Full Schedule : आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के पूरे शेड्यूल का ऐलान, कुल 12 टीमें लेंगी हिस्सा

Women’s T20 WC 2026 Full Schedule : आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के पूरे शेड्यूल का ऐलान, कुल 12 टीमें लेंगी हिस्सा

Women's T20 WC 2026 Full Schedule : आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का पूरा शेड्यूल अब आ गया है, जिसमें सभी 12 टीमें हिस्सा लेंगी। मेज़बान इंग्लैंड 12 जून को पहले मैच में श्रीलंका से भिड़ेगा। इस साल 12 जून से 5 जुलाई तक इस कॉम्पिटिशन का 10वां एडिशन होगा, जिसमें 12 टीमें टाइटल के लिए मुकाबला करेंगी, जो टूर्नामेंट के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा फील्ड है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Women’s T20 WC 2026 Full Schedule : आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का पूरा शेड्यूल अब आ गया है, जिसमें सभी 12 टीमें हिस्सा लेंगी। मेज़बान इंग्लैंड 12 जून को पहले मैच में श्रीलंका से भिड़ेगा। इस साल 12 जून से 5 जुलाई तक इस कॉम्पिटिशन का 10वां एडिशन होगा, जिसमें 12 टीमें टाइटल के लिए मुकाबला करेंगी, जो टूर्नामेंट के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा फील्ड है।

पढ़ें :- पाक की हार पर दिल्ली पुलिस ने ली चुटकी, गलत जगह U-tum लोगे तो यूहीं मुंह की खाओगे, पोस्ट वायरल

बांग्लादेश, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और नीदरलैंड्स इस इवेंट में अपनी जगह पक्की करने वाली आखिरी चार टीमें थीं, जो पिछले महीने नेपाल में हुए आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के ज़रिए आगे बढ़ीं। चार क्वालिफाइंग टीमें अब डिफेंडिंग चैंपियन न्यूज़ीलैंड, 2009 में पहले एडिशन की मेज़बान और विजेता, इंग्लैंड, 2016 की विजेता, वेस्ट इंडीज़, भारत में मौजूदा ODI वर्ल्ड कप विजेता, और छह बार के टूर्नामेंट विजेता ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों में शामिल हो गई हैं।

मेज़बान इंग्लैंड 12 जून को टूर्नामेंट के पहले मैच में श्रीलंका से भिड़ेगा, जबकि आयरलैंड और स्कॉटलैंड 13 जून को ओल्ड ट्रैफर्ड में एक ऑल-यूरोपियन मुकाबले में एक-दूसरे के खिलाफ अपने कैंपेन की शुरुआत करेंगे। जब इंग्लैंड 20 जून को हेडिंग्ले में स्कॉटलैंड से भिड़ेगा, तो यह पहली बार होगा जब दोनों टीमें इंग्लिश टर्फ पर किसी ICC इवेंट में आमने-सामने होंगी।

आयरलैंड और स्कॉटलैंड को ग्रुप B में रखा गया है, साथ ही इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ भी हैं। वहीं, ग्रुप A में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और नीदरलैंड्स हैं।

आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के मैच

पढ़ें :- T20 World Cup 2026 : उस्मान तारिक की गेंदबाजी पर सूर्यकुमार यादव, बोले-अगर एग्जाम में आपको सिलेबस से बाहर का सवाल मिलता है तो आप उसे छोड़ते नहीं...

रविवार 14 जून: इंडिया बनाम पाकिस्तान, एजबेस्टन 14:30 BST

बुधवार 17 जून: इंडिया बनाम नीदरलैंड्स, हेडिंग्ले 14:30 BST

रविवार 21 जून: साउथ अफ्रीका बनाम इंडिया, ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड 14:30 BST

गुरुवार 25 जून: इंडिया बनाम बांग्लादेश, ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड 14:30 BST

रविवार 28 जून: ऑस्ट्रेलिया बनाम इंडिया, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड 14:30 BST

पढ़ें :- VIDEO : पाक-बांग्लादेश के मुंह पर करारा तमाचा, भारत में बिना सिक्योरिटी के डेरिल मिशेल ने पत्नी संग की ऑटो की सवारी

मंगलवार 30 जून: TBC बनाम TBC (सेमी फाइनल 1), द ओवल 14:30 BST

गुरुवार 2 जुलाई: TBC बनाम TBC (सेमी फाइनल 2), द ओवल 18:30 BST

रविवार 5 जुलाई: TBC बनाम TBC (द फाइनल), लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड 14:30 BST

आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का पूरा शेड्यूल

Image

पढ़ें :- ICC ने दिखाया पाकिस्तान को आईना ,कहा- खेलो या बाहर हो जाओ, सभी मांगें खारिज, बांग्लादेश को भी दिया झटका
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

IND vs AUS 1st ODI : पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया विमेन ने टीम इंडिया को 6 विकेट से दी मात, मेजबान ने सीरीज में 1-0 से बनाई बढ़त

IND vs AUS 1st ODI : पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया विमेन ने...

Women's T20 WC 2026 Full Schedule : आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के पूरे शेड्यूल का ऐलान, कुल 12 टीमें लेंगी हिस्सा

Women's T20 WC 2026 Full Schedule : आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप...

वेस्ट इंडीज की बड़ी जीत ने बढ़ाई टीम इंडिया की धड़कनें! अब सेमी-फाइनल पहुंचना हुआ और भी मुश्किल

वेस्ट इंडीज की बड़ी जीत ने बढ़ाई टीम इंडिया की धड़कनें! अब...

ओवरकॉन्फिडेंट टीम इंडिया को अपना Ego छोड़कर हालात के हिसाब से ढलने की ज़रूरत : सुनील गावस्कर

ओवरकॉन्फिडेंट टीम इंडिया को अपना Ego छोड़कर हालात के हिसाब से ढलने...

'साउथ अफ्रीका के बदौलत हम जान पाये कि भारत को आगे क्या करना है...' संजय मांजरेकर ने टीम इंडिया को दी ये तीन सलाह

'साउथ अफ्रीका के बदौलत हम जान पाये कि भारत को आगे क्या...

टीम इंडिया से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे बल्लेबाज होंगे बाहर, कोच ने दिया साफ संकेत

टीम इंडिया से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे बल्लेबाज होंगे बाहर, कोच...