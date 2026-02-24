Women’s T20 WC 2026 Full Schedule : आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के पूरे शेड्यूल का ऐलान, कुल 12 टीमें लेंगी हिस्सा

Women’s T20 WC 2026 Full Schedule : आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का पूरा शेड्यूल अब आ गया है, जिसमें सभी 12 टीमें हिस्सा लेंगी। मेज़बान इंग्लैंड 12 जून को पहले मैच में श्रीलंका से भिड़ेगा। इस साल 12 जून से 5 जुलाई तक इस कॉम्पिटिशन का 10वां एडिशन होगा, जिसमें 12 टीमें टाइटल के लिए मुकाबला करेंगी, जो टूर्नामेंट के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा फील्ड है।

बांग्लादेश, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और नीदरलैंड्स इस इवेंट में अपनी जगह पक्की करने वाली आखिरी चार टीमें थीं, जो पिछले महीने नेपाल में हुए आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के ज़रिए आगे बढ़ीं। चार क्वालिफाइंग टीमें अब डिफेंडिंग चैंपियन न्यूज़ीलैंड, 2009 में पहले एडिशन की मेज़बान और विजेता, इंग्लैंड, 2016 की विजेता, वेस्ट इंडीज़, भारत में मौजूदा ODI वर्ल्ड कप विजेता, और छह बार के टूर्नामेंट विजेता ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों में शामिल हो गई हैं।

मेज़बान इंग्लैंड 12 जून को टूर्नामेंट के पहले मैच में श्रीलंका से भिड़ेगा, जबकि आयरलैंड और स्कॉटलैंड 13 जून को ओल्ड ट्रैफर्ड में एक ऑल-यूरोपियन मुकाबले में एक-दूसरे के खिलाफ अपने कैंपेन की शुरुआत करेंगे। जब इंग्लैंड 20 जून को हेडिंग्ले में स्कॉटलैंड से भिड़ेगा, तो यह पहली बार होगा जब दोनों टीमें इंग्लिश टर्फ पर किसी ICC इवेंट में आमने-सामने होंगी।

आयरलैंड और स्कॉटलैंड को ग्रुप B में रखा गया है, साथ ही इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ भी हैं। वहीं, ग्रुप A में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और नीदरलैंड्स हैं।

आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के मैच

रविवार 14 जून: इंडिया बनाम पाकिस्तान, एजबेस्टन 14:30 BST

बुधवार 17 जून: इंडिया बनाम नीदरलैंड्स, हेडिंग्ले 14:30 BST

रविवार 21 जून: साउथ अफ्रीका बनाम इंडिया, ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड 14:30 BST

गुरुवार 25 जून: इंडिया बनाम बांग्लादेश, ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड 14:30 BST

रविवार 28 जून: ऑस्ट्रेलिया बनाम इंडिया, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड 14:30 BST

मंगलवार 30 जून: TBC बनाम TBC (सेमी फाइनल 1), द ओवल 14:30 BST

गुरुवार 2 जुलाई: TBC बनाम TBC (सेमी फाइनल 2), द ओवल 18:30 BST

रविवार 5 जुलाई: TBC बनाम TBC (द फाइनल), लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड 14:30 BST

आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का पूरा शेड्यूल