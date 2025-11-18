  1. हिन्दी समाचार
  2. खेल
  3. World Boxing Cup Finals 2025: मीनाक्षी हुड्डा ने कोरियाई मुक्केबाज बाक चोरोंग को 5-0 से हराकर फाइनल में बनाई जगह

World Boxing Cup Finals 2025: मीनाक्षी हुड्डा ने कोरियाई मुक्केबाज बाक चोरोंग को 5-0 से हराकर फाइनल में बनाई जगह

World Boxing Cup Finals 2025: मीनाक्षी हुड्डा विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स 2025 के फाइनल में पहुँच गई हैं! भारतीय मुक्केबाज़ ने महिलाओं के 48 किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की बाक चोरोंग को 5-0 से हराकर शानदार प्रदर्शन किया। संयमी प्रदर्शन, तेज़ चाल और सटीक मुक्कों की बदौलत वह आसानी से जीत की रेखा पार कर गईं। अब तक का शानदार प्रदर्शन और अब खिताब से बस एक कदम दूर।

By Abhimanyu 
Updated Date

World Boxing Cup Finals 2025: मीनाक्षी हुड्डा विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स 2025 के फाइनल में पहुँच गई हैं! भारतीय मुक्केबाज़ ने महिलाओं के 48 किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की बाक चोरोंग को 5-0 से हराकर शानदार प्रदर्शन किया। संयमी प्रदर्शन, तेज़ चाल और सटीक मुक्कों की बदौलत वह आसानी से जीत की रेखा पार कर गईं। अब तक का शानदार प्रदर्शन और अब खिताब से बस एक कदम दूर हैं।

पढ़ें :- धर्मांतरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार सहित अन्य को भेजा नाेटिस

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

World Boxing Cup Finals 2025: मीनाक्षी हुड्डा ने कोरियाई मुक्केबाज बाक चोरोंग को 5-0 से हराकर फाइनल में बनाई जगह

World Boxing Cup Finals 2025: मीनाक्षी हुड्डा ने कोरियाई मुक्केबाज बाक चोरोंग...

India vs Oman: आज ओमान को सेमीफाइनल में पहुंचना चाहेगी टीम इंडिया, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

India vs Oman: आज ओमान को सेमीफाइनल में पहुंचना चाहेगी टीम इंडिया,...

फाइनल में फिर भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान? जानिए कब और कहां खेला जाएगा मैच

फाइनल में फिर भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान? जानिए कब और कहां खेला जाएगा मैच

'भारत को बेहतर फुटबॉलर तैयार करने के लिए अच्छे कोचों की जरूरत...' महान खिलाड़ी लोथर मैथॉस ने दी सलाह

'भारत को बेहतर फुटबॉलर तैयार करने के लिए अच्छे कोचों की जरूरत...'...

कप्तान शुभमन गिल अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, पर दूसरे टेस्ट में खेलने मुश्किल

कप्तान शुभमन गिल अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, पर दूसरे टेस्ट में खेलने...

RR New Head Coach: राजस्थान रॉयल्स ने कुमार संगकारा को मुख्य कोच किया नियुक्त, क्रिकेट निदेशक का भी संभालेंगे पद

RR New Head Coach: राजस्थान रॉयल्स ने कुमार संगकारा को मुख्य कोच...