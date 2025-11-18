World Boxing Cup Finals 2025: मीनाक्षी हुड्डा ने कोरियाई मुक्केबाज बाक चोरोंग को 5-0 से हराकर फाइनल में बनाई जगह

World Boxing Cup Finals 2025: मीनाक्षी हुड्डा विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स 2025 के फाइनल में पहुँच गई हैं! भारतीय मुक्केबाज़ ने महिलाओं के 48 किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की बाक चोरोंग को 5-0 से हराकर शानदार प्रदर्शन किया। संयमी प्रदर्शन, तेज़ चाल और सटीक मुक्कों की बदौलत वह आसानी से जीत की रेखा पार कर गईं। अब तक का शानदार प्रदर्शन और अब खिताब से बस एक कदम दूर हैं।