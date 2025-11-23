विश्व कप विजेता स्टार क्रिकेटर दुल्हनिया स्मृति मंधाना ने संगीत सेरेमनी ‘देसी गर्ल’ बन जमकर लगाए ठुमके, देखें Viral Video

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट स्टार और विश्व कप विजेता स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) आज यानी 23 नवंबर को शादी कें बंधने वाले हैं, लेकिन स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) और पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) क्रिकेटर्स को रोमांटिक होते हुए देखना काफी मुश्किल है। लेकिन जब बात शादी की हो तो क्रिकेटर भी खुद को डांस करने से नहीं रोक पाते हैं। ऐसा ही कुछ वर्ल्ड कप विजेता और क्रिकेटर स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) के साथ देखने को मिला, जिन्होंने अपने संगीत सेरेमनी में दिल खोल कर डांस किया।

इतना ही नहीं स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) होने वाले पति म्यूज़िक सेरेमनी में पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) के साथ रोमांटिक परफॉर्मेंस भी देती हुईं नजर आईं, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। वहीं उनका डांस देखने के बाद फैंस भी क्लीन बोल्ड हो गए हैं।

स्मृति ने प्रियंका चोपड़ा के गाने पर जमकर लगाए ठुमके



वायरल हो रही वीडियो में शर्मीली सी दिखने वालीं स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) ने अपने ही संगीत में डांस के मामले में बॉलीवुड स्टार्स को भी पीछे छोड़ दिया है। कपल के संगीत की नई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें दुल्हनिया स्मृति प्रियंका चोपड़ा के गाने “देसी गर्ल” पर जमकर ठुमके लगा रही हैं। उनके साथ स्टेज पर उनके माता-पिता भी दिख रहे हैं, जो उनका बराबर साथ दे रहे हैं, इतना ही नहीं, स्मृति ने सूफी अंदाज में सबके सामने पलाश के लिए अपने प्यार का इजहार भी किया है। वीडियो में स्मृति ‘ये तूने क्या किया’ गाने के जरिए अपने दिल का हाल बता रही हैं, संगीत के सभी वीडियो बहुत प्यारे हैं।

आज शादी कर रही हैं स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल

इसके अलावा आगे स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) को देसी गर्ल गाने पर डांस करते हुए देखा जा सकता है। इन वीडियो को फैंस काफी पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी 23 नवंबर को होने जा रही है। इसके चलते बीते दिन मेहंदी और रात में संगीत सेरेमनी रखी गई, जिसके वीडियो और तस्वीरों को सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है।

बता दें कि लंबे डेटिंग रिलेशनशिप के बाद स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) और पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) ने शादी का फैसला लिया है। स्मृति के वर्ल्ड कप जीतने के बाद ही पलाश ने मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम (DY Patil Stadium) में उन्हें डायमंड की रिंग के साथ प्रपोज किया। पलाश और स्मृति की मुलाकात भी म्यूजिक इवेंट में हुई थी, जिसके बाद दोनों की बातें शुरू हुईं और धीरे-धीरे रिश्ता दोस्ती से प्यार में बदल गया। कपल रविवार को सांगली में सात फेरे लेगा। बताया जा रहा है कि दोनों की शादी दोपहर को होगी। शादी में बहुत करीबी और सीमित लोगों को ही बुलाया गया है।