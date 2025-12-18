World Meditation Day 2025 : भारतीय मूल का इंस्टीट्यूट रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार , सत्र में इतने लाख लोग होंगे शामिल

World Meditation Day 2025 : हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट मेंटल हेल्थ को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इंस्टीट्यूट 21 दिसंबर को होने वाले एक ध्यान सत्र में दुनिया भर से लगभग दस लाख प्रतिभागियों को शामिल करने की योजना बना रहा हैं। यह संस्थान की ओर से सामूहिक ध्यान के माध्यम से शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने की एक पहल है और इससे एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है।

एचटीसी ग्लोबल सर्विसेज के कार्यकारी उपाध्यक्ष और हार्टफुलनेस मेडिटेशन के सीनियर प्रशिक्षक जेम्स जोसेफ ने कहा कि यह कार्यक्रम वर्ल्ड मेडिटेशन डे के साथ होगा और इसमें एक लाइव, गाइडेड सेशन होगा।

जोसेफ ने कहा, 21 दिसंबर को हम वर्ल्ड मेडिटेशन डे मना रहे हैं और अमेरिका में सुबह 9:30 बजे एक लाइव मेडिटेशन होगा। हमें उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में दुनियाभर से लगभग 10 लाख लोग हिस्सा लेंगे।

उन्होंने कहा, “इसका आयोजन हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट द्वारा किया जा रहा है, जिसके प्रमुख दाजी हैं, जो वर्तमान में भारत में रहते हैं। वे हार्टफुलनेस ध्यान के वैश्विक मार्गदर्शक हैं और वे ही इस ध्यान सत्र की अध्यक्षता करेंगे।”

जोसेफ ने कहा कि इस सामूहिक प्रयास का उद्देश्य वैश्विक तनाव के बीच शांति का एक साझा क्षण बनाना है।