  1. हिन्दी समाचार
  2. खेल
  3. Wrestler Vinesh Phogat : स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास का फैसला लिया वापस, कुश्ती के मैदान में करेंगी वापसी 

Wrestler Vinesh Phogat : स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास का फैसला लिया वापस, कुश्ती के मैदान में करेंगी वापसी 

भारतीय की स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने रिटायरमेंट वापस लेने का फैसला कर लिया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- 'MNREGA' का नाम बदलने की तैयारी में केंद्र सरकार! अब 'पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना' के रूप में जाना जाएगा
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

क्या टीम इंडिया में कप्तान-उपकप्तान के लिए है रिजर्वेशन कोटा? खराब प्रदर्शन के बावजूद जगह पक्की

क्या टीम इंडिया में कप्तान-उपकप्तान के लिए है रिजर्वेशन कोटा? खराब प्रदर्शन...

Wrestler Vinesh Phogat : स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास का फैसला लिया वापस, कुश्ती के मैदान में करेंगी वापसी 

Wrestler Vinesh Phogat : स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास का फैसला...

U19 Asia Cup: वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, सिर्फ 56 गेंदों में जड़ दी सेंचुरी

U19 Asia Cup: वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां,...

WTC Points Table: न्यूजीलैंड की जीत से भारत को हुआ भारी नुकसान, अंतिम चार में पहुंची टीम

WTC Points Table: न्यूजीलैंड की जीत से भारत को हुआ भारी नुकसान,...

'Messi' के साथ किंग खान कोलकाता में बिखेरेंगे जलवा, सुपरस्टार ने फैंस में भरा जोश

'Messi' के साथ किंग खान कोलकाता में बिखेरेंगे जलवा, सुपरस्टार ने फैंस...

कप्तान हरमनप्रीत कौर की बात होने वाली है सच! BCCI चमकाएगा घरेलू महिला क्रिकेटरों की किस्मत

कप्तान हरमनप्रीत कौर की बात होने वाली है सच! BCCI चमकाएगा घरेलू...