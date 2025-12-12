Wrestler Vinesh Phogat : स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास का फैसला लिया वापस, कुश्ती के मैदान में करेंगी वापसी 

भारतीय की स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने रिटायरमेंट वापस लेने का फैसला कर लिया है।
Wrestler Vinesh Phogat : भारतीय की स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने रिटायरमेंट वापस लेने का फैसला कर लिया है। फोगाट ने शुक्रवार, 12 दिसंबर को घोषणा की कि वह अपने ओलंपिक सपनों को पूरा करने के लिए कुश्ती के मैदान में वापसी करेंगी। विनेश फोगाट ने कहा कि लंबे समय तक मेरे पास इसका जवाब नहीं था। मुझे मैट से, दबाव से, उम्मीदों से। यहां तक कि अपनी महत्वाकांक्षाओं से भी दूर हटने की जरूरत थी। सालों में पहली बार, मैंने खुद को चैन की सांस लेने दी।
31 वर्षीय पहलवान विनेश ने पेरिस ओलंपिक में हुई दिल दहला देने वाली घटना के बाद कुश्ती से संन्यास ले लिया था। विनेश ने पेरिस ओलंपिक में हुए विवाद के बाद खेल से दूरी बना ली थी, जहां फाइनल में पहुंचने के बावजूद उन्हें पदक से वंचित कर दिया गया था।
विनेश ने जुलाई में एक बेटे को जन्म दिया और उन्होंने कहा कि अपने करियर के दूसरे दौर में उनका नन्हा सा बेटा उनका साथ देगा।
