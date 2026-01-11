X ने Grok के अश्लील कंटेंट बनाने की गलती मानी, प्लेटफॉर्म ने भारतीय कानूनों का पालन करने का दिया आश्वासन

Grok obscene content controversy: दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एआई चैटबॉट Grok अश्लील कंटेंट को लेकर विवादों में हैं। जिस पर भारत सरकार ने हाल में संज्ञान लिया था। अब एक्स प्लेटफॉर्म ने अपनी गलती मान ली है और आश्वासन दिया है कि वह भारतीय कानूनों का पालन करेगी।

एलन मस्क की कंपनी xAI द्वारा डेवलप Grok का ओर से तैयार अश्लील इमेज और उसका एडिटिंग फीचर विवादों में रहा है। एआई चैटबॉट महिलाओं और नाबालिगों की फोटो से अश्लील कंटेंट जनरेट कर रहा था। जिसे सरकार ने गंभीरता से लिया था। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, सरकारी सूत्रों ने रविवार को बताया कि माइक्रोब्लॉगिंग साइट X ने अपनी गलती मान ली है और आश्वासन दिया है कि वह भारतीय कानूनों का पालन करेगी। यह चेतावनी IT मंत्रालय ने एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को Grok AI पर अश्लील कंटेंट के मामले में दी थी।

सूत्रों के अनुसार, लगभग 3,500 कंटेंट ब्लॉक किए गए हैं और 600 से ज़्यादा अकाउंट डिलीट किए गए हैं। X ने अपनी गलती मान ली है और कहा है कि वह भारतीय कानूनों का पालन करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में यह प्लेटफॉर्म अश्लील तस्वीरों की अनुमति नहीं देगा।