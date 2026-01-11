  1. हिन्दी समाचार
  2. तकनीक
  3. X ने Grok के अश्लील कंटेंट बनाने की गलती मानी, प्लेटफॉर्म ने भारतीय कानूनों का पालन करने का दिया आश्वासन

X ने Grok के अश्लील कंटेंट बनाने की गलती मानी, प्लेटफॉर्म ने भारतीय कानूनों का पालन करने का दिया आश्वासन

Grok obscene content controversy: दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एआई चैटबॉट Grok अश्लील कंटेंट को लेकर विवादों में हैं। जिस पर भारत सरकार ने हाल में संज्ञान लिया था। अब एक्स प्लेटफॉर्म ने अपनी गलती मान ली है और आश्वासन दिया है कि वह भारतीय कानूनों का पालन करेगी।

By Abhimanyu 
Updated Date

Grok obscene content controversy: दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एआई चैटबॉट Grok अश्लील कंटेंट को लेकर विवादों में हैं। जिस पर भारत सरकार ने हाल में संज्ञान लिया था। अब एक्स प्लेटफॉर्म ने अपनी गलती मान ली है और आश्वासन दिया है कि वह भारतीय कानूनों का पालन करेगी।

पढ़ें :- वेनेजुएला के समर्थन में उतरे एलन मस्क, दक्षिण अमेरिकी देश के लिए किया बड़ा ऐलान

एलन मस्क की कंपनी xAI द्वारा डेवलप Grok का ओर से तैयार अश्लील इमेज और उसका एडिटिंग फीचर विवादों में रहा है। एआई चैटबॉट महिलाओं और नाबालिगों की फोटो से अश्लील कंटेंट जनरेट कर रहा था। जिसे सरकार ने गंभीरता से लिया था। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, सरकारी सूत्रों ने रविवार को बताया कि माइक्रोब्लॉगिंग साइट X ने अपनी गलती मान ली है और आश्वासन दिया है कि वह भारतीय कानूनों का पालन करेगी। यह चेतावनी IT मंत्रालय ने एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को Grok AI पर अश्लील कंटेंट के मामले में दी थी।

सूत्रों के अनुसार, लगभग 3,500 कंटेंट ब्लॉक किए गए हैं और 600 से ज़्यादा अकाउंट डिलीट किए गए हैं। X ने अपनी गलती मान ली है और कहा है कि वह भारतीय कानूनों का पालन करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में यह प्लेटफॉर्म अश्लील तस्वीरों की अनुमति नहीं देगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

1.75 करोड़ Instagram यूजर्स का डेटा लीक! तुरंत बदलें सेटिंग्स, कहीं आपका भी अकाउंट तो नहीं?

1.75 करोड़ Instagram यूजर्स का डेटा लीक! तुरंत बदलें सेटिंग्स, कहीं आपका...

X ने Grok के अश्लील कंटेंट बनाने की गलती मानी, प्लेटफॉर्म ने भारतीय कानूनों का पालन करने का दिया आश्वासन

X ने Grok के अश्लील कंटेंट बनाने की गलती मानी, प्लेटफॉर्म ने...

Motorola Signature स्मार्टफोन भारत में जल्द होगा लॉन्च, Flipkart पर प्रमुख स्पेक्स किए गए टीज़

Motorola Signature स्मार्टफोन भारत में जल्द होगा लॉन्च, Flipkart पर प्रमुख स्पेक्स...

Tecno Spark Go 3 की इंडिया लॉन्च डेट का ऐलान, Flipkart माइक्रोसाइट लाइव

Tecno Spark Go 3 की इंडिया लॉन्च डेट का ऐलान, Flipkart माइक्रोसाइट...

अब सिर्फ 75 रुपये में बनेगा ATM जैसा मजबूत आधार कार्ड, टूटेगा-फटेगा नहीं, घर बैठे ऐसे करें ऑर्डर

अब सिर्फ 75 रुपये में बनेगा ATM जैसा मजबूत आधार कार्ड, टूटेगा-फटेगा...

Smartphone Under Rs 6000: भारत में आईटेल का 5000mAh बैटरी और मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी वाला फोन लॉन्च, चेक करें डिटेल

Smartphone Under Rs 6000: भारत में आईटेल का 5000mAh बैटरी और मिलिट्री-ग्रेड...