Yamaha Tricity 300 : दुनिया का पहला एयरबैग स्कूटर यामाहा ट्राइसिटी 300 लॉन्च, जानें खसियत और पावर

Yamaha Tricity 300 : यामाहा ने अब Airbag से लैस दुनिया का पहला स्कूटर, यामाहा ट्राइसिटी 300 पेश किया है। यह तीन पहियों वाला स्कूटर बेहतर Balance और स्थिरता के लिए Design किया गया है। अब, ऑटोलिव के सहयोग से विकसित एयरबैग के साथ यह दुनिया का पहला स्कूटर बन गया है। स्कूटर के फ्रंट एप्रन (आगे के हिस्से) में Airbag लगा है और यह अचानक होने वाले झटकों को पहचानने वाले Advanced sensors की मदद से काम करता है। सामने से टक्कर होने पर, एयरबैग तुरंत खुल जाता है और सवार को झटके से बचाता है और आगे की ओर स्पीड को कम करता है। कारों में जहां एयरबैग सीट बेल्ट के साथ काम करते हैं, यह सिस्टम खासतौर पर इस तरह बनाया गया है कि सवार आगे की तरफ न फेंका जाए और चोट कम लगे। इसे सिमुलेशन और असली क्रैश टेस्ट दोनों में बड़े पैमाने पर टेस्ट किया गया है। खरीदारों के पास एयरबैग वाले या बिना एयरबैग वाले वेरिएंट चुनने का विकल्प होगा।

एयरबैग तकनीक

ऑटोलिव के सहयोग से विकसित, एयरबैग को फ्रंट कंसोल में एकीकृत किया गया है ताकि आमने-सामने की टक्करों में चोटों को कम किया जा सके।

इंजन और प्रदर्शन

एक 292 सीसी का सिंगल-सिलेंडर इंजन जो लगभग 28 पीएस और 28.9 एनएम का टॉर्क उत्पन्न करता है, अब यूरो5+ मानकों के अनुरूप है।

सुरक्षा और संचालन

इसमें लीनिंग मल्टी-व्हील (LMW) तकनीक, एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल और एक नया कॉर्नरिंग एबीएस सिस्टम शामिल है।

तकनीक और डिस्प्ले

4.2 इंच के कलर टीएफटी स्क्रीन, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और इंटीग्रेटेड गार्मिन नेविगेशन के साथ अपडेट किया गया है।

हालांकि एयरबैग टेक्नोलॉजी टू-व्हीलर्स के लिए पूरी तरह से नई नहीं है- Honda Gold Wing Tour जैसे मॉडल में यह पहले से ही मौजूद है – लेकिन स्कूटर में इसे शामिल करने से यह रोजाना के सवारों के लिए कहीं अधिक सुलभ हो जाता है। इसी तरह के विचार पहले Piaggio MP3 में भी देखे गए थे, लेकिन इस सेगमेंट में प्रोडक्शन के लिए तैयार यह पहला स्कूटर है।