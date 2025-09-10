Yamaha : यामाहा पूर्ण जीएसटी लाभ के साथ कम करेगी दोपहिया वाहनों की कीमतें , वाहन ​हो जाएंगे किफायती

Yamaha : इंडिया यामाहा मोटर पूर्ण जीएसटी लाभ से अपनी दोपहिया वाहनों की कीमतों को कम करेगी। कंपनी हाल ही में हुए जीएसटी संशोधन का भरपूर लाभ अपने ग्राहकों को देगी। इससे यामहा के दोपहिया वाहनों को खरीदना किफायती हो जाएगा। जीएसटी की संशोधित कीमतें 22 सितंबर से लागू होगी।

नई कीमतों के अनुसार, यामाहा के लोकप्रिय मॉडलों पर लगभग 8,000 रुपये से लेकर 17,000 रुपये तक की छूट मिलेगी।

यामहा की फ्लैगशिप R15 की कीमत अब 2,12,020 रुपये से घटकर 1,94,439 रुपये हो गई है, जिससे ग्राहकों को 17,581 रुपये की बचत होगी। MT-15 की कीमत में 14,964 रुपये की कमी आई है, जबकि FZ-S Fi हाइब्रिड और FZ-X हाइब्रिड पर अब क्रमशः 12,031 रुपये और 12,430 रुपये का लाभ मिल रहा है।

वहीं स्कूटर की बात करें तो Aerox 155 Version S पर 12,753 रुपये, Fascino पर 8,509 रुपये और RayZR पर 7,759 रुपये की छूट मिलेगी।