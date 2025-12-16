  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Yamuna Expressway Accident : आग बुझी तो 17 बैग में भरकर पोस्टमार्टम के लिए लाए गए कंकाल, अब तक 13 मौतों की पुष्टि

Yamuna Expressway Accident : आग बुझी तो 17 बैग में भरकर पोस्टमार्टम के लिए लाए गए कंकाल, अब तक 13 मौतों की पुष्टि

Yamuna Expressway Accident : मथुरा के बलदेव में यमुना एक्सप्रेस-वे (Yamuna Expressway Accident) पर मंगलवार तड़के हुए हादसे के बाद का मंजर डरावना है। घने कोहरे में एक के बाद एक टकराने से सात बसों और तीन कारों में लगी भीषण आग ने जमकर तबाही मचाई। अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई लाशें इस कदर जली हुई हैं, कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

Yamuna Expressway Accident : मथुरा के बलदेव में यमुना एक्सप्रेस-वे (Yamuna Expressway Accident) पर मंगलवार तड़के हुए हादसे के बाद का मंजर डरावना है। घने कोहरे में एक के बाद एक टकराने से सात बसों और तीन कारों में लगी भीषण आग ने जमकर तबाही मचाई। अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई लाशें इस कदर जली हुई हैं, कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल है।

पढ़ें :- विशेषाधिकार समिति का उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि व्यवस्था की गरिमा बनाए रखना: विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना

सात बसों और तीन कारों में आग इतनी भयानक थी कि कई लोगों को तो बचने का मौका ही नहीं मिला। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। हादसे के बाद बसों से कंकाल, खोपड़ियां और अधजलीं लाशें निकालीं गईं, तो देखने वालों का कलेजा कांप गया। आग इतनी भयानक थी कि एक्सप्रेस-वे पर सफेद पट्टी तक पूरी तरह पिघल कर मिट गई। कई लाश बसों की सीटों पर चिपकी हुईं मिलीं। पुलिस ने इन लाशों को बसों से बाहर निकाला। इनको 17 बैग में रखकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया गया है।

हादसे के बाद भयावहता का चीर रहा है कलेजा

यमुना एक्सप्रेस-वे (Yamuna Expressway) पर हुए इस हादसे के बाद भयावहता का आलम कलेजा चीर रहा है। मृतक के परिजनों की चीखें और एंबुलेंस के सायरन की आवाज दिल दहला रही है। घायल अपनोंको तलाशते हुए बदहवास हालत में इधर-उधर दौड़ते नजर आ रहे हैं। यह दृश्य देखकर मौके पर मौजूद लोगों का दिल कांप उठा।

राहत कार्य में जुटीं टीमें

पढ़ें :- अखिलेश यादव, बोले- देश में पीड़ा बढ़ रही है, इसीलिए बढ़ रहा है पीडीए

हादसे के बाद मौके पर करीब 14 एंबुलेंस घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुटी रहीं। 11 दमकलों ने आग पर काबू पाया। इस दौरान टोल के पास ही टैंकरों की व्यवस्था की गई थी, जिससे दमकलों को पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़े।

तीन की हुई शिनाख्त

यमुना एक्सप्रेस-वे (Yamuna Expressway)  पर हुए इस हादसे में 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन शिनाख्त अभी तक तीन की ही हुई है। शव इतनी बुरी तरह जल चुके हैं कि उनकी पहचान कर पाना मुश्किल है। ऐसे में मृतकों की शिनाख्त के लिए डीएनए जांच का सहारा लिया जाएगा।

हेल्पलाइन नंबर जारी

जिला प्रशासन ने इस घटना के संबंध में हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। किसी भी समस्या या जानकारी के लिए अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व डॉ. पंकज कुमार वर्मा के मोबाइल नंबर 9454417583 और एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत के मोबाइल नंबर 9454401103 पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं हादसे के बाद जलीं सात बसों और तीन कारों को हाइड्रा मशीनों से हटाया गया।

पढ़ें :- केशव प्रसाद मौर्य, बोले- अखिलेश का पीडीए न जमीन पर, न जनमानस में, ‘पंचर साइकिल के साथ सपा का सैफई लौटना तय है…’

 

 

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

विशेषाधिकार समिति का उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि व्यवस्था की गरिमा बनाए रखना: विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना

विशेषाधिकार समिति का उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि व्यवस्था की गरिमा बनाए...

अखिलेश यादव, बोले- मनरेगा योजना खत्म करना चाहती है भाजपा, जिनके अंदर आत्मा नहीं है वो न तो महात्मा में विश्वास करते हैं, न परमात्मा में...

अखिलेश यादव, बोले- मनरेगा योजना खत्म करना चाहती है भाजपा, जिनके अंदर...

अखिलेश यादव, बोले- देश में पीड़ा बढ़ रही है, इसीलिए बढ़ रहा है पीडीए

अखिलेश यादव, बोले- देश में पीड़ा बढ़ रही है, इसीलिए बढ़ रहा...

केशव प्रसाद मौर्य, बोले- अखिलेश का पीडीए न जमीन पर, न जनमानस में, ‘पंचर साइकिल के साथ सपा का सैफई लौटना तय है…’

केशव प्रसाद मौर्य, बोले- अखिलेश का पीडीए न जमीन पर, न जनमानस...

यूपी में हाई-स्पीड परिवहन नेटवर्क के जरिए शहरी क्षेत्रों के बीच आवागमन तेज व सुगम बनाने का खाका हो रहा तैयार : सीएम योगी

यूपी में हाई-स्पीड परिवहन नेटवर्क के जरिए शहरी क्षेत्रों के बीच आवागमन...

हिंदू धाम आश्रम पहुंच सीएम योगी ने डॉ. रामविलास वेदांती महाराज को दी श्रद्धांजलि, बोले- उनका संपूर्ण जीवन रामकाज को रहा समर्पित

हिंदू धाम आश्रम पहुंच सीएम योगी ने डॉ. रामविलास वेदांती महाराज को...