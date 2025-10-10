Yashasvi Jaiswal 7th Test 100: वेस्टइंडीज के खिलाफ यशस्वी जायसवाल का शानदार शतक, भारत का स्कोर 200 के पार

Yashasvi Jaiswal 7th Test 100: वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में यशस्वी जायसवाल का बल्ला जमकर चला है। जायसवाल ने 145 गेंदों में अपना 7वां टेस्ट शतक पूरा किया है। दूसरे टेस्ट के पहले दिन उन्होंने शुरुआत में समय लिया और परिस्थितियों का सम्मान किया। लंच ब्रेक के बाद एक बार जब जायसवाल ने अपनी नज़र जमा ली। फिर शतक तक पहुंचे। इसी के साथ भारत का स्कोर 200 रनों के पार पहुंच चुका है। वहीं, साई सुदर्शन भी अर्धशतक लगाकर क्रिज पर मौजूद हैं।

यशस्वी जायसवाल टेस्ट क्रिकेट में कमाल के खिलाड़ी साबित हो रहे हैं। इस फॉर्मेट में उनका कुल औसत लगभग 50, घरेलू मैदान पर लगभग 65 और वेस्टइंडीज़ के खिलाफ लगभग 100 का है – ये किसी भी मानक से बेहतरीन आंकड़े हैं। उन्होंने शुरुआत में समय लिया, परिस्थितियों का सम्मान किया और एक बार जब उन्होंने अपनी नज़र जमा ली, तो यह एक और मास्टरक्लास रहा। उन्होंने सटीकता के साथ गैप ढूंढे, अपने पैरों का खूबसूरती से इस्तेमाल किया और हर ढीली गेंद का फायदा उठाना सुनिश्चित किया।

जायसवाल की एक खासियत यह है कि एक बार जब वह क्रीज़ पर आ जाते हैं, तो गेंदबाजों को कम ही छूट देते हैं। बैकवर्ड स्क्वेयर लेग पर एक हल्के से फ्लिक के साथ यह उपलब्धि हासिल की और इस शतक के साथ, उन्होंने न केवल भारत के लिए लय तय की, बल्कि पहली पारी के विशाल स्कोर की नींव भी रखी है। बता दें कि जायसवाल का यह सातवां टेस्ट शतक था, 24 साल की उम्र से पहले केवल तीन खिलाड़ियों ने ही इससे ज़्यादा शतक बनाए थे। जिनमें डॉन ब्रैडमैन (12), सचिन तेंदुलकर (11), और गारफ़ील्ड सोबर्स (9)। जावेद मियांदाद, ग्रीम स्मिथ, एलेस्टियर कुक और केन विलियमसन ने भी सात-सात शतक लगाए थे।