  3. Yogi cabinet meeting: सीएम योगी की अध्यक्षता में 22 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, उज्ज्वला योजना के तहत दो सिलेंडर मिलेंगे मुफ्त

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 22 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट मीटिंग में छात्रों और महिलाओं को लेकर रखा गया प्रस्ताव भी पास हो गया है, जिसके तहत दिवाली तक पांच लाख छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी।

By शिव मौर्या 
Updated Date

Yogi cabinet meeting: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 22 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट मीटिंग में छात्रों और महिलाओं को लेकर रखा गया प्रस्ताव भी पास हो गया है, जिसके तहत दिवाली तक पांच लाख छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके साथ ही, उज्जवला योजना के लाभार्थियों को भी तोहफा दिया गया है। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत फ्री में एक-एक सिलेंडर बांटा जाएगा।

पढ़ें :- Video: 'यहीं दफना देंगे...' आई लव मोहम्मद के मंच से CM योगी को खुली धमकी

इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

. यूपी सेमी कंडक्टर नीति के तहत फॉक्सकॉन को स्थान परिवर्तन की मंजूरी दी गई।
. उच्च शिक्षा और गुणवत्ता के लिए ठाकुर युवराज सिंह महाविद्यालय, फतेहपुर और गांधी विवि, झांसी को आशय पत्र दिया गया है। साथ ही चंदौसी में राधा गोविंद विवि को मंजूरी दी गई है।
. भूतत्व और खनिकर्म के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
. एक अक्टूबर से धान खरीद नीति की घोषणा की गई है।
. उज्ज्वला योजना के तहत दो सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। फ्री सिलेंडर दिवाली में दिया जाएगा।
. वस्त्र नीति 2017 के तहत एक टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क योजना को मंजूरी दी गई है।
. चतुर्थ श्रेणी के मृत कर्मचारी के आश्रितों को उसी श्रेणी में अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी।
. निकायों में तीन हजार कर्मियों की भर्ती का रास्ता साफ। काडर पुनर्गठन के बाद नई नियमावली को मंजूरी अब 3000 पदों पर होगी भर्ती।
. पर्यटन सेवा नियमावली को मिली मंजूरी।

 

पढ़ें :- जल जीवन मिशन में मिले भ्रष्टचार के सबूत! मंत्री-विधायकों के गांवों तक नहीं पहुंचा स्वच्छ जल...जांच हो तो उजागर होगा बड़ा घोटाला
